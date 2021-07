Neuer Chef für die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) 

Potsdam

Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) erhält einen neuen Chef: Zuletzt Stellvertreter des Generalstaatsanwalts, tritt die Nachfolge von Helmut Lange an, der altersbedingt in den Ruhestand geht. Das Kabinett hatte dem Personalvorschlag der Justizministerin in der vergangenen Woche zugestimmt. Die Staatsanwaltschaft in der Grenzstadt hat eine besondere Bedeutung für das ganze Land: Sie bekämpft schwerpunktmäßig die organisierte Kriminalität.

Rautenbergs Stellvertreter

Larres, 1962 geboren, stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist seit 1994 Staatsanwalt in Brandenburg. Ende 2010 wurde er zum Leitenden Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft ernannt – damals unter dem legendären Chef Erardo Rautenberg. Ab dem April 2015 war Larres ständiger Vertreter Rautenbergs beziehungsweise der heutigen Justizministerin Susanne Hoffmann. Sein neues Amt tritt Larres zu, 1. August an.

Justizstaatssekretärin Christiane Leiwesmeyer äußerte anlässlich der Ernennung, Larres habe „seine herausragenden Fähigkeiten seit vielen Jahren in einer Spitzenposition bei der Generalstaatsanwaltschaft souverän unter Beweis gestellt.“

Das Verhältnis zu Polen ist wichtig

Der bisherige Behördenchef in Frankfurt (Oder), Helmut Lange, hatte die Staatsanwaltschaft seit Mai 2014 geleitet. Ihn hatte Justizministerin Hoffmann mit lobenden Worten Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet. „Ich bedauere persönlich seinen Weggang sehr. Helmut Lange war mir stets ein kompetenter Ratgeber und wertvoller Mitstreiter“, sagte Hoffmann. Lange hatte insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den polnischen Strafverfolgern zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht.

Von MAZonline