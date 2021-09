Potsdam

Mehr als ein Jahr lang wurde in Brandenburg die Drastik der Corona-Pandemie vor allem mithilfe der Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner beschrieben. Ein Ampelsystem, dessen Grenzwerte mehrfach wechselte, war mit weitreichenden Maßnahmen verknüpft. Es wurde gelockert und beschränkt, was das Zeug hielt, die anteilige Zahl der Neuinfektionenen war entscheidend.

Hospitalisierungsrate bis 7 im grünen Bereich

Mit dem wachsenden Impffortschritt ist dieser Wert als Leitindikator nicht mehr zeitgemäß – das Problem ist seit Monaten bekannt, jetzt hat das Land gehandelt. Hinzugezogen wird jetzt laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Anzahl der im Krankenhaus im Krankenhaus befindlichen Covid-19-Patienten – genannt „Hospitalisierungsrate“. Wenn innerhalb einer Woche mehr als sieben von 100.000 Bürgern wegen der Seuche stationär aufgenommen werden müssen, werde die Landesregierung weitere Maßnahmen „ins Auge fassen“, sagte Nonnemacher. Diese stärkere Gewichtung der schweren Covid-Fälle folgt einem Beschluss des Bundes. Am Dienstag (14. September) lag die Hospitalisierungsrate in Brandenburg bei 0,75 – also im tiefgrünen Bereich.

Die neue Hospitalisierungsraten-Ampel der Landesregierung. Werden die Werte von 7 bzw. 12 ins Krankenhaus wegen Corona eingelieferten Patienten auf 100.000 Einwohner überschritten, werden weitere Maßnahmen diskutiert. Quelle: Staatskanzlei Brandenburg

Was passiert, wenn die Werte überschritten werden? Man weiß es nicht

Als weitere Kriterien gelten wie bislang die Zahl der Neuinfektionen (Sieben-Tage-Inzidenz), die Anzahl der verfügbaren Intensiv-Betten sowie die Impfquote. Brandenburg führt zur besseren Einschätzung der Gefährdungslage eine Art Ampelsystem mit grünen, gelben und roten Werten ein. Rot gilt zum Beispiel, wenn mehr als zwölf Menschen (pro 100.000 Einwohner) binnen einer Woche stationär aufgenommen werden müssen wegen Corona. 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gelten auch als roter Wert. Sind mehr als 20 Prozent der Intensivbetten im Land mit Covid-Patienten belegt, zeigt die Ampel ebenfalls rot. Einen Automatismus, was beim Überschreiten dieser Werte zu passieren hat, gibt es laut Nonnemacher aber nicht. Daher ist es wohl eher eine Corona-Ampel „light“.

Von Ulrich Wangemann, MAZonline