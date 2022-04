Postdam

Lange wurden die riesigen Kasernen rund um die Bundeshauptstadt als Ballast aus der Vergangenheit angesehen. Viele wurden dicht gemacht, man wähnte sich in einem post-militärischen Zeitalter – was für ein Irrtum. All die alten Mannschaftsgebäude und Werkstätten sollten zu Wohnungen oder Gewerbeflächen umgebaut werden. Das klappte nur selten – siehe Rolandkaserne in Brandenburg/Havel.

Das Umdenken hat vor dem 24. Februar 2022 begonnen

Dass die Vision eines befriedeten Kontinents, der Militär nur noch für Auslandseinsätze bereithält, schon vor dem 24. Februar 2022 in Sicherheitskreisen für tot erklärt wurde, zeigt der Aufschwung, den der Militärstandort Strausberg nimmt. Am Mittwoch wurde dort ein ABC-Abwehr-Regiment in Dienst gestellt, mit dessen Aufbau man 2020 begonnen hatte.

Die Armeeführung hat spätestens nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 durch Russland und dem Kriegsbeginn im Donbas erkannt, wie kurzsichtig eine Politik der weiteren Entmilitarisierung Deutschlands wäre. Plötzlich schwante manchem Planer, wie seltsam es doch wirken muss, im Angesicht immer schriller werdender Drohungen aus Moskau einen Militärstützpunkt nach dem anderen zuzumachen – zumal im Umfeld der Hauptstadt.

Hundert Milliarden Euro werden Wirkung zeigen

Verteidigungspolitik ist ein schwerer Tanker, der nur langsam den Kurs wechselt. Die Wende ist jedoch eingeleitet, auch wenn viele schmerzhafte Entscheidungen noch anstehen. Milliarden sollen in die Rüstung fließen. Standortschließungen dürften für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, vom Tisch sein.

Von Ulrich Wangemann