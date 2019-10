Der Antifaschismus der kleinen Leute

Potsdam

Das Todesurteil für Stella kam per Post. Im antifaschistischen Untergrund war sehr wohl bekannt, dass Stella Goldschlag trotz ihrer jüdischen Herkunft für die Gestapo als Spitzel arbeitete und untergetauchte Juden auslieferte. Die erst kürzlich durch den verunglückten Roman des Spiegel-Journalisten Takis Würger wieder in Erinnerung gerufene Denunziantin hieß in den 40er-Jahren Stella Kübler.

Die unverhohlene Drohung erhielt sie von einer kleinen Gruppe von Antifaschisten in Luckenwalde, die sich „Gemeinschaft für Frieden und Aufbau“ nannte. Die Verschwörer hatte mehrere Juden versteckt, verteilten bis zum Ende der Nazi-Zeit rund 30.000 Flugschriften gegen das Hitler-Regime und sammelten Geld für verfolgte Mitbürger.

Der Widerstand ging auf kleiner Flamme weiter

Die Luckenwalder Gemeinschaft ist ein Beispiel dafür, dass der Widerstand der Arbeiter gegen das Nazi-Regime nach 1933 keineswegs völlig in sich zusammenfiel. „Die Arbeiterbewegung wurde Mitte der 30e-Jahre nicht komplett zerschlagen. Sie lebte weiter, auch wenn sie auf kleiner Flamme kochte“, so Hans-Rainer Sandvoß kürzlich bei der Vorstellung seines gerade erschienenen Buches „Mehr als eine Provinz!“, ein Überblickswerk über den antifaschistischen Widerstand in Brandenburg.

Der Politologe und ehemalige Vize-Chef der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin hat ein umfangreiches Opus über die Untergrundaktivitäten der Arbeiterschaft in der ehemaligen Provinz Brandenburg verfasst und dabei erstmals neben dem zu DDR-Zeiten ausführlich dargestellten kommunistischen Widerstand auch die Aktionen sozialdemokratischer, linkssozialistischer und republikanischer Gruppierungen untersucht.

Wahlplakat des Reichsbundes Schwarz-Rot-Gold im Sommer 1932. Quelle: Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung / Lukas Verlag

Dass zu diesem Thema bislang wenig bekannt ist, hängt zu einem großen Teil mit der DDR-Geschichtsschreibung zusammen, die sich allein auf die Aktionen der kommunistischen Genossen konzentrierte und den restlichen Widerstand gezielt ausblendete. „Dem kommunistischen Bürgermeister der Stadt war es peinlich, dass nicht ihre Kreise die Sache gemacht haben“, erzählte Hans Winkler, einer aus der Luckenwalder Gemeinschaft, 1984 rückblickend in einem Interview mit Sandvoß.

Winkler ging nach der Befreiung aus der Haft in Plötzensee in den Westen und war schon deshalb in der DDR eine Persona non grata. Aber selbst Leute die nach dem Krieg die SED unterstützten, wie zum Beispiel der ehemalige Oberbürgermeister von Brandenburg und spätere Bürgermeister von Rathenow, Paul Szillat, wurde als Widerständler unterschlagen, nachdem er ideologischen Säuberungen zum Opfer gefallen waren. Bei den Nazis war Szillat im KZ Oranienburg gelandet, nach dem Krieg kämpfte der ehemalige Sozialdemokrat für die Vereinigung von SPD und KPD zur SED, doch als ihm Zweifel an der Parteilinie kamen, wurde auch sein Antifaschismus nicht mehr gewürdigt.

Sandvoß gräbt viele kleine Geschichten aus

Bei Hans-Rainer Sandvoß ist das Schicksal des Politikers, der 1951 wegen angeblich „schweren Wirtschaftsvergehen“ zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde und anschließend nach Westberlin ging, noch einmal nachzulesen. Genauso wie die Geschichte des Luckenwalder Gewerkschaftsfunktionärs Karl Engelbrecht, ebenfalls als Sozialdemokrat KZ-Opfer und nach 1945 Befürworter der SED. 1947 starb er als angeblicher Abwehr-Agent im sowjetische Speziallager Mühlberg.

Es ist die Fülle solcher Geschichten, die es Sandvoß erlauben, einen breiten Überblick über das Engagement der vielen Oppositionellen in der Brandenburger Arbeiterschaft zu geben. Der Schwerpunkt er Untergrundaktivitäten lag dabei eindeutig in den Industriezentren in der Lausitz und in Städten wie Brandenburg/Havel, Rathenow, Wildau und Hennigsdorf. Wobei es die Akteure im eher agrarischen Brandenburg aufgrund der langen Wege und der schwachen Besiedelung weitaus schwerer hatten als die Genossen in der anonymen Großstadt Berlin. „Auf dem Land konnte fast alles beobachtet und kontrolliert werden“, so Sandvoß.

Ergiebige Quellen entdeckt

Um all diese Details aufzuschreiben hat Sandvoß in den 80er-Jahren Interviews mit damals noch lebenden Widerständlern in Berlin geführt. Viele Kontakte führten nach Brandenburg. Außerdem hat er NS-Gerichtsakten ausgewertet und Personalakten der Verfolgten des Naziregimes (VdN) in der DDR, sowie die Aufnahmeanträge bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ( VVN) aus den Jahren 1948 bis 1951 durchforstet. Vor allem die letzte Quelle war offenbar ergiebig, denn hier fand Sandvoß, was er suchte. Einigermaße ungefilterte Informationen, die es ihm erlaubten „den nicht-SED-konformen Widerstand zu rekonstruieren“.

Dafür untergliedert er sein Untersuchung in vier Abteilungen. Den kommunistischen Widerstand, über den es am meisten Material und Forschung gibt, die Strategien von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern, sowie unabhängige Gruppen. Dazu zählten neben den Luckenwalder etwa die Sozialistische Arbeiterpartei ( SAP), der auch der im Exil sitzende Willi Brandt angehörte oder die KPD-Opposition um den in Babelsberg untergekommenen Wolfgang Abendroth, der später als Politikprofessor in Marburg in linken Kreisen berühmt wurde. Schließlich widmet Sandvoß gleich zu Beginn der Studie ein ganzes Kapitel dem „ Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“.

Hans-Rainer Sandvoß: Mehr als eine Provinz!: Widerstand aus der Arbeiterbewegung 1933-1945 in der preußischen Provinz Brandenburg Quelle: Verlag

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold

Dieses Kapitel ist das spannendste und zugleich aktuellste. Das „ Reichsbanner“ war ein Zusammenschluss von Bürgern, die sich als „Soldaten der Republik“ verstanden, und bereit waren, die demokratischen Werte der Weimarer Republik zu verteidigen. In ihren vordersten Reihen standen gut trainierte Leute, die als unbewaffnete Ordnungskräfte Veranstaltungen der demokratischen Parteien absicherten.

Von Nazis bei Kyritz beschossen

Sandvoß beschreibt anhand von dichtem Quellenmaterial, wie diese Bewegung noch vor 1933 in die Auseinandersetzung mit den Schlägertrupps von SS und SA geriet, so etwa am 5. Juni 1932, als eine Fahrrad-Kolonne des Reichsbanners in den Dorf Behlow in der Nähe von Kyritz aus einem mit Nazis besetzten Auto beschossen wurde. Sandvoß hat aber auch Quellen gefunden, die erzählen, wie die einfache Landbevölkerung Steine gegen die Republikanhänger warf. Ein Zeichen, wie wenig die demokratischen Werte im Bewusstsein vieler Menschen verankert war.

Es sind die Aktionen vieler unbekannter Bürger, die Sandvoß beschreibt. Und das ist die Stärke des Buches. Es sei ihm nicht um die großen Namen gegangen, sondern darum, „den kleinen Leuten ihre Würde zurückzugeben“, sagt Sandvoß.

Hans-Rainer Sandvoß: Mehr als eine Provinz! Widerstand aus der Arbeiterbewegung 1933-1945 in der preußischen Provinz Brandenburg. Lukas Verlag, 623 Seiten, 29,80 Euro.

Von Mathias Richter