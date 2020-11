Neues Corona-Testzentrum am BER: So geht es zum Schnell-Befund

Potsdam

Der eigentliche Abstrich hat mit dem Wort Streichen wenig zu tun, Stochern oder Bohren trifft es bessere. Die Schwester im Vollschutzanzug fragt freundlich hinter ihrem Plexiglasvisier hervor: „Haben Sie in der letzten Viertelstunde etwas Alkohol getrunken, etwas gegessen, geraucht oder Kaugummi gekaut?“ Nein? Sie zieht den Probenträger aus dem Röhrchen, versenkt ihn im Rachen irgendwo hinterm Zäpfchen und löst damit unweigerlich den Brechreiz aus – kurz nur. Angereihert habe sie noch niemand, versichert sie.

Das Ergebnis dieser Prozedur soll in 95 Prozent aller Proben binnen 24 Stunden per E-Mail zugeschickt werden, versichert der Betreiber des neuen Testzentrums im Terminal 1 des Flughafens „ Willy Brandt“ bei Schönefeld ( Dahme-Spreewald). Am Donnerstag hat die private Firma Centogene, die schon in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Hamburg Flughafen-Testzentren betreibt, ihre Einrichtung vorgestellt.

Manager: „Schaffen bis zu 2000 Tests am Tag“

Während bundesweit die Zahl der Neuinfektionen die Schwelle von 20 000 fast erreicht hat und in Berlin und andernorts die Menschen zum Teil von der Praxistür bis auf die Straße für Corona-Tests anstehen, kommt man am BER ziemlich schnell dran. Nach 30 Minuten ist man durch – zumindest an diesem Vormittag. 400 bis 500 Abstriche nehme die vor fünf Tagen eröffnete Stelle derzeit täglich, sagt Moritz Krohn, Leiter der Stelle. „Wir könnten bis zu 2000 am Tag schaffen“, sagt der Manager.

Kurz mal den Brechreiz überwinden: Redakteur Ulrich Wangemann lässt sich testen. Quelle: UW

Er rechnet damit, dass der Andrang größer wird, wenn ab nächster Woche der Flughafen in Berlin-Tegel geschlossen ist und tatsächlich alle Flugbewegungen ausschließlich über den BER abgewickelt werden. „Man merkt schon, wenn zwei Maschinen gleichzeitig ankommen“, sagt Krohn. Er sei „überrascht, was schon alles trotz des eingeschränkten Flugverkehrs hier los ist.“ Was zusätzlich für Kundschaft sorgen könnte: Das Zentrum testet nicht nur Passagiere, wie Manager Krohn versichert.

Die Malteser helfen beim Abstrich

Centogene, eine in Rostock ansässige, börsennotierte Firma, verlangt mit 59 Euro einen niedrigen Preis. In der Regel gibt es die sogenannten PCR-Tests, also solche, die eine aktive Infektion zuverlässig nachweisen, nicht unter 100 Euro. Noch ein Vorteil gegenüber vielen Testpraxen: Das BER-Zentrum hat an jedem Wochentag von sieben Uhr morgens bis 19 Uhr geöffnet. Dabei hat sich Centogene fachkundige Hilfe geholt: Wesentliche Handgriffe bei der Testung übernehmen die Malteser, wie das Management bestätigt.

Die Existenz einer solchen Einrichtung ist gerade für Flugpassagiere essenziell: Wer aus Risikogebieten einreist, muss einen Test vorweisen, will er nicht zwei Wochen in Quarantäne. Viele Zielorte verlangen auch einen Nachweis, dass die betreffenden Flugpassagiere unbedenklich sind. Wie schnell sich das Virus ausbreitet, ist an den Ergebnissen der Testverfahren am BER abzulesen: „Zwei bis drei Prozent der Abstriche sind positiv“, sagt Manager Krohn. Um eine Ausbreitung unter den rund 50 Mitarbeitern der Stelle am BER zu vermeiden, würden diese täglich getestet, sagt Krohn.

Proben werden in Hamburg ausgewertet

Die Proben aus Schönefeld werden in drei Touren am Tag in ein Hamburger Labor gebracht. Einer der ersten Kunden an diesem Tag ist Flughafen-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider. Er macht einen Test, weil er am vergangenen Wochenende bei der Flughafen-Inbetriebnahme auch Kontakt zur Brandenburger Landesregierung hatte – der hat sich, wie er Anfang der Woche mitteilte, das Virus eingefangen. „Mir geht es gut, ich habe keine Symptome“, sagt Bretschneider. Das ist auch eine Regel im neuen Testzentrum: Wer Symptome hat, wird wieder weggeschickt. Die Ansteckungsgefahr wäre zu groß.

Um die Abstrichstelle und den Empfangsbereich räumlich zu entflechten, hat Centogene erst am Donnerstag auf der anderen Seite des Ganges einen Warte- und Registrierungsbereich in einem leeren Ladengeschäft eröffnet. Sollten viele Kunden zugleich einen Test verlangen, wäre dort Platz, um die Warteschlangen zu entzerren – damit möglicherweise Kranke nicht auf den Gängen des Terminals stehen. So war es am Wochenende, als viele Schaulustige den nach neun Jahren Verspätung fertig gewordenen Großflughafen besichtigten, doch zeitweise recht voll geworden auf den Gängen im Zwischengeschoss des Terminals.

„Wenn der Andrang größer wird, werden wir die Fluggastströme verändern“, sagt Michael Halberstadt, Personal-Geschäftsführer der Flughafengesellschaft. „Wir werden unserer Ordnungsfunktion nachkommen.“

Von Ulrich Wangemann