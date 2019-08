Potsdam

In Brandenburg unterrichten zum neuen Schuljahr so viele neue Lehrer wie noch nie. Das Land hat 1474 neue Lehrkräfte unbefristet unter Vertrag genommen, wie Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Donnerstag in Potsdam sagte. Hinzu kommen 610 Lehrkräfte, die befristet eingestellt wurden. Wenn sie sich bewähren, stehe einer Entfristung nichts im Weg, sagte Ernst.

„Das ist seit der Wiedervereinigung mit Abstand die höchste jemals pro Jahr erreichte Einstellungszahl im Land Brandenburg“, sagte sie. Damit habe das Land mehr Lehrer eingestellt als ursprünglich geplant. „Wir haben mit weniger kalkuliert, aber wir wissen, dass es es zukünftig immer schwerer wird, Bewerber zu finden“, sagte sie.

Immer mehr Seiteneinsteiger

Da der Markt an qualifizierten Pädagogen deutschlandweit hart umkämpft ist, setzt Brandenburg wie andere Bundesländer immer stärker auf Seiteneinsteiger. Eigentlich sollen die neuen Lehrer in einem dreimonatigen Kurs vor dem ersten Unterrichtseinsatz pädagogisch nachgeschult werden.

Doch der Bedarf ist inzwischen so groß, dass sie nun sofort vor die Klasse geschickt werden und nebenher qualifiziert werden. „Wir stellen das ganze Jahr über neu ein, deswegen gelingt die Idee der vorherigen Qualifizierung nicht. Wir haben uns entschieden, sie zügig in die Schulen zu schicken“, erklärte Ernst.

Bessere Schüler-Lehrer-Relation

Unter den unbefristeten Neueinstellungen sind 33,3 Prozent, also genau ein Drittel, Quereinsteiger ohne klassische pädagogische Ausbildung. Im vergangenen Jahr lag die Quote der Seiteneinsteiger bei 26,4 Prozent, 2017 waren es 21 Prozent. Insgesamt sind damit heute 2500 Quereinsteiger an Brandenburgs Schulen tätig. Das sind 12,5 Prozent.

Auch die Zahl der Schüler stieg an. Sie liegt im neuen Schuljahr bei 292.000 (2018: 287.890). Durch die Neueinstellungen sei es gelungen, die Schüler-Lehrer-Relation stabil zu halten. Auf einen Lehrer kommen rechnerisch 14,4 Schüler. Vor fünf Jahren war das Verhältnis mit 15,4 zu 1 schlechter. Es gibt damit rund 20.900 Lehrer und 292.000 Schüler.

30 weitere Inklusions-Schulen

Das sogenannte gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf schreitet in Brandenburg voran. Zum neuen Schuljahr öffnen sich 30 weitere Schulen für die Inklusion. Das Land setzt hierbei weiter auf Freiwilligkeit.

Die Schulen können sich für das gemeinsame Lernen bewerben, sagte Ernst. „Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Die Schule entscheidet, wann sie so weit ist“, sagte die Ministerin.

Insgesamt gibt es nun 218 Inklusions-Schulen, das ist fast jede dritte öffentliche Schule. Den Schulen stehen 441 zusätzliche Stellen zur Verfügung.

Ernst drängt auf Zentralabitur

Ernst sprach sich deutlich für ein bundesweites Zentralabitur aus, für das sich zuletzt mehr Bildungsexperten und Bundesländer ausgesprochen hatten. „Ich finde es gut, dass wir in dieser Frage inzwischen mehr Unterstütztung bekommen“, sagte Ernst.

„Ich habe das schon immer vertreten, weil das Abitur den Zugang zur Hochschule bietet.“ Das sei jedoch ein mühsamer Prozess innerhalb der Kultusministerkonferenz der Länder. Die Länder hatten sich zwar schon auf einen gemeinsamen Aufgabenpool verständigt, doch diese Abituraufgaben können von den Ländern modifiziert werden. Das soll sich ab 2021 nicht mehr möglich sein. „Das ist ein großer Schritt nach vorne“, sagte Ernst.

Grundlage eines Zentralabiturs sei eine einheitliche Zahl von Leistungskursen in den Ländern. Die Spanne dieser Intensivfächer reicht derzeit von zwei bis vier. „Wir müssen uns auf einen Wert verständigen. Das ist der Engpass. Wenn die Zahl der Leistungskurse unterschiedlich groß ist, dann variiert auch die Zahl der weiteren Fächer.“ In Brandenburg gibt es zwei Leistungskurse. „Ich sage ausdrücklich: Wir geben nichts vor. Aber zwei ist eine gute Zahl“, sagte die Ministerin.

Von Torsten Gellner