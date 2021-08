Potsdam

Das neue Schuljahr, das am kommenden Montag (9. August) in Brandenburg für 298.000 Schülerinnen und Schüler startet, beginnt mit einer Schonfrist.

Im Interesse eines „behutsamen Einlebens in den regulären Schulbetrieb“ sind die Lehrer aufgefordert, auf Klassenarbeiten und Klausuren zu verzichten – und zwar in den ersten sechs Wochen.

Insgesamt sollen im neuen Schuljahr weniger Klausuren geschrieben werden, damit mehr Zeit zum Aufholen von Lernrückständen bleibt. In den Grundschulen und in der Sekundarstufe I werden nur noch halb so viele Tests abverlangt. In der Oberstufe können die Schulen die Zahl der Klausuren von 5 auf 3 reduzieren.

Ernst setzt auf Präsenzunterricht

Das geht aus den Regeln für das neue Schuljahr vor, die Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag in Potsdam vorgestellt hat. „Wir gehen mit einem gewissen Optimismus in das neue Schuljahr“, sagte sie. Die Zeit von Wechsel- und Distanzunterricht sei vorbei. „Präsenzunterricht ist das Motto der Zeit“, sagte Ernst.

Dies sei möglich, weil sich die Rahmenbedingungen deutlich geändert hätten. Kinder hätten im vergangenen Jahr durch Distanz- und Wechselunterricht einen „riesigen Beitrag“ dafür geleistet, dass Erwachsene nicht erkranken. Nun sei eine völlig neue Situation: Erwachsene hätten die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Daher müssten nun die Erwachsenen ihren Beitrag leisten, um die Pandemie einzudämmen.

Aufholprogramm über 69 Millionen Euro

Im neuen Schuljahr soll es ein Aufholprogramm geben, das zu 38,7 Millionen Euro aus Bundesmitteln und zu 30 Millionen Euro vom Land finanziert wird. Damit sollen Schulsozialarbeiter, Ferienprogramme, außerschulische Aktionen und individuelle Förderangebote finanziert werden.

23.000 Schulanfänger gibt es im neuen Schuljahr. 1256 Lehrkräfte wurden unbefristet neu eingestellt. Alle offenen Stellen konnten besetzt werden, so Ernst. Etwa 1000 Lehrer schieden altersbedingt aus, 200 Stellen wurden nötig, weil die Zahl der Schüler gestiegen ist. Die Quote der Seiteneinsteiger liegt bei 21,3 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Schuljahr beginnt mit Maskenpflicht

Das neue Schuljahr beginnt für alle Jahrgangsstufen mit einer Maskenpflicht, auch an den Grundschulen. In den Klassen 1 bis 6 soll nach einer zweiwöchigen Schutzfrist die Maskenpflicht aber aufgehoben werden. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme wegen Reiserückkehrern, so Ernst. „Die Maske ist ein unverzichtbares Instrument, wenn Abstände nicht eingehalten werden können“, sagte Ernst. Das sei im Klassenzimmer der Fall.

Wie vor den Ferien gilt eine Testpflicht. Zweimal pro Woche sollen Schüler wie Lehrkräfte zu Hause einen Schnelltest machen. Nur mit negativem Testergebnis darf man die Schule betreten. Ausgenommen sind Genesene und Geimpfte.

Impfteams nur an Oberstufen

An ausgewählten Grundschulen sollen Lolli-Tests erprobt und ausgewertet werden. „Der Nachteil der Lolli-Tests ist, dass die Ergebnisse erst am nächsten Tag vorliegen“, sagte Ernst. Dann würden die Kinder in der Gruppe noch einmal einzeln getestet, so dass womöglich erst nach zwei Tagen klar sei, wer infiziert sei.

Wie hoch die Impfquote unter den Lehrkräften ist, kann das Land nicht sagen. Als Arbeitgeber dürfe man dies von seinen Beschäftigten nicht abfragen, so Ernst. Sie schätzte die Impfquote aber auf über 75 Prozent.

An den 25 Oberstufenzentren sollen demnächst mobile Impfteams erscheinen, um Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren ein Impfangebot zu machen.

Von Torsten Gellner