Potsdam

In den Krankenhäusern Brandenburgs werden mehr Covid-Patienten aufgenommen. Nach 3,6 vom Freitag stieg die Hospitalisierungsinzidenz nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag auf 3,83. Die Kennziffer gibt an, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100 000 Menschen in Kliniken gekommen sind. Am Donnerstag lag der Wert bei 3,32. Die Warnampel steht in diesem Bereich auf Gelb.

Brandenburg hat bundesweit die dritthöchste Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht - von 354,7 Ansteckungen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner auf 356,2. Vor einer Woche lag diese Kennziffer bei 451. Brandenburg hat im Bundesländervergleich nach Thüringen und Bremen die dritthöchste Inzidenz. Den Bundeswert gab das Robert Koch-Institut am Samstagmorgen mit 220,3 an.

Weil zwischen den Jahren weniger getestet und gemeldet wird, geht das RKI bei den Zahlen jedoch von einer Untererfassung aus. 166 Covid-Erkrankte liegen den Angaben zufolge auf Intensivstationen im Land, hiervon müssen mit Stand Freitag 137 beatmet werden. Insgesamt sind 640 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus.

Die Gesundheitsämter meldeten 870 neue Corona-Fälle binnen eines Tages. Am Vortag waren es 1968 bestätigte neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Allerdings wurden von einigen Landkreisen und kreisfreien Städten keine Daten übermittelt.

Von MAZonline/ dpa