Neun Schüler werden das Land Brandenburg im Mai beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ in Lübeck vertreten. Die Schüler arbeiteten an fünf Projekten mit, die sich in der Landesauswahl gegen 21 Konkurrenten durchgesetzt hatten. Die Forschungsarbeiten beschäftigten sich mit Ökologie, Biologie, Logistik und Physik. Lina Wittchen vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Frankfurt (Oder) untersuchte, wie biologisch abbaubare Müllbeutel nachhaltiger hergestellt werden können. Johanna Sophie Schöfisch, ebenfalls vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Frankfurt (Oder), sah sich die Goldfliege (Lucilia sericata) an. Sie interessierte sich dafür, wie das Insekt sich in verschiedenen Entwicklungsstadien mit antibakterielle Wirkstoffen gegen Krankheitserreger wehrt. Damit lieferte die 17-Jährige die beste Arbeit im Fachgebiet Biologie ab. Schöfisch erhielt zusätzlich den Sonderpreis des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg.

Experimente für praktische Anwendungen

Jan Berndt und Alexander Lowa haben untersucht, wie Liefersysteme zukünftig durch autonome Fluggeräte aufrechterhalten werden könnten. Die beiden Schüler des Max-Steenbeck-Gymnasiums in Cottbus legten dabei besonderen Wert auf eine verlässliche Landeprozedur der Geräte. Mit ihrem Entwurf gewannen sie den Landespreis Brandenburg im Fachgebiet Mathematik/Informatik von „Jugend forscht“. Den Preis in der Kategorie Physik gewannen Moritz Erbe und Marvin Waldmann vom Max-Steenbeck-Gymnasium in Cottbus. Sie entwickelten eine Wasserrakete, die mit Gyroskop, Drucksensor und Mikrocontroller ausgestattet ist auch diese beiden Nachwuchsforscher wurden zusätzlich mit dem Sonderpreis des Wissenschaftsministeriums des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Erste im Fachgebiet Technik wurden Lukas Ralf Eitner, Edgar Lennard Feodor Benneman und Björn Nikolas Rathgeber vom Paulus-Praetorius-Gymnasium in Barnim. Sie zeigten, wie Kühlsysteme mithilfe von Wasser wesentlich umweltfreundlicher gestaltet werden könnten.

Von Rüdiger Braun