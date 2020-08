Potsdam

3735 –so viele Menschen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie in Brandenburg mit dem Virus infiziert. Das teilt das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) hat sich die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden um neun erhöht (Stand, Sonntag 10 Uhr). Von Freitag auf Sonnabend lag diese Zahl noch im zweistelligen Bereich.

Die meisten Neuinfektionen kamen in den Landkreisen Oberhavel sowie Oberspreewald-Lausitz hinzu. Dort wurden jeweils drei neue Infektionen gezählt. In Oder-Spree gab es zwei Neuinfektionen und im Havelland eine. In Potsdam wurden bisher die meisten statistisch erfassten Fälle mit 680 gezählt. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind es 610 und in Barnim 458.

Die wenigsten Infektionen weist derzeit die Prignitz auf. Dort sind aktuell 32 Fälle erfasst. Als genesen gelten in Brandenburg weiterhin 3390 Personen und als aktiv erkrankt etwa 170. Das sind zehn mehr Menschen als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 173.

42 neue bestätigte Corona-Fälle in Berlin

In Berlin ist die Zahl der erfassten Corona-Infektionen von Freitag auf Samstag um 42 gestiegen. Damit gibt es dort laut Gesundheitsverwaltung bisher 10.237 bestätigte Fälle. Die Zahl der Corona-Todesfälle änderte sich nicht und blieb bei 224. Die Corona-Ampel zeigt durchgängig Grün.

Derzeit im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 34 Menschen in Berlin, 13 von ihnen intensivmedizinisch. Die Bezirke mit den meisten bestätigten Corona-Fällen sind Mitte (1569), Charlottenburg-Wilmersdorf (1009) und Neukölln (1291). In den anderen Bezirken liegt die Zahl unter 1000.

Die Reproduktionszahl „R“ liegt in Berlin bei 0,97. Sie besagt, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Wenn er dreimal in Folge bei mindestens 1,1 liegt, springt diese Ampel auf Gelb. Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner liegt bei 10,2. Falls der Wert bei 20 liegt, springt die Ampel in dieser Kategorie auf Gelb. Der Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen beträgt derzeit 1,0 Prozent. Bei mindestens 15 Prozent springt die Ampel hier auf Gelb.

