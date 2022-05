Von Judith von Plato

Nur noch wenige Tage bis zum Mai- und Hafenfest. Das Training für das Drachenbootrennen geht in die heiße Phase: Mit Spaß und Konzentration übt der Landkreiskutter auf dem Ruppiner See. Claudia Schröder (in roter Jacke oben rechts im Bild) liebt das Teamgefühl. Auch ihrer Kollegin Anja Heidowitzsch (in schwarzer Jacke unten rechts im Bild) geht es um mehr als den Sieg. Quelle: Henry Mundt