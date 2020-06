Neuruppiner liefert sich wilde Verfolgungsjagd auf A4

Gera

Nach einer wilden Verfolgungsjagd über mehr als 100 Kilometer auf der Autobahn 4 hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe für den Angeklagten aus Neuruppin in Brandenburg gefordert. „Das war eine Amokfahrt ohne Rücksicht auf eigene oder fremde Verluste“, sagte Staatsanwalt Axel Katzer am Mittwoch in seinem Plädoyer am Landgericht Gera.

Staatsanwaltschaft fordert mehr als zwei Jahre Haft

So habe der Mann zwei Mal auf seiner Flucht Polizeiautos gerammt und dabei die Beamten „konkret gefährdet“. Katzer sprach sich deswegen für eine Verurteilung unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aus und forderte zwei Jahre und zwei Monate Haft.

Anzeige

Die Verteidigung wollte am Mittag plädieren, dann soll die 3. Strafkammer des Landgerichts über ihr Urteil beraten.

Weitere MAZ+ Artikel

Von RND/dpa