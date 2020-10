Newsblog: So feiert Potsdam die 30 Jahre Deutsche Einheit

Merkel und Schäuble besuchten Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam am Vorabend der Einheitsfeier



Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2020 kamen auf Einladung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Abend des 2. Oktobers rund 20 Gäste am HPI zusammen. Darunter die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, der Bundestagspräsident, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und die Ministerpräsidenten der Bundesländer Berlin, Hamburg, Hessen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.



Der Ort ist Symbolträchtig: Das HPI- Hauptgebäude befindet sich auf dem ehemaligen Todesstreifen, der Ost- und Westdeutschland über Jahrzehnte teilte. Seit 1999 wird an dem von SAP- Mitbegründer Hasso Plattner gestifteten Institut IT-Nachwuchs ausgebildet.



Bei der Begrüßung zeigte HPI-Direktor Professor Christoph Meinel Fotos des Geländes aus den 80er Jahren und stellte ausgewählte Forschungsprojekte des Instituts vor. Er warnte vor der wachsenden Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen in allen Bereichen der Gesellschaft. Staatlich erhobene Daten müssten unbedingt innerhalb Deutschlands oder Europas bleiben.