Bundestagswahl in Brandenburg und Deutschland

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) leitet für seine SPD trotz der Unsicherheit in Prognosen einen Regierungsauftrag ab. „Wir sind wieder da, Freunde!“, sagte der SPD-Landesvorsitzende am Sonntag bei der Wahlparty seiner Partei in Potsdam. Es gehe darum, dass sich die Menschen auch in Zukunft eine Wohnung leisten könnten, von ihrer Rente leben können müssten und dass das Klima geschützt werde, aber mit sozialem Augenmaß. „Deswegen wird unser Auftrag sein jetzt in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten dafür zu sorgen, dass in der nächsten Bundesregierung diese Themen umgesetzt werden und dass wir Deutschland zusammenhalten. Das ist der Auftrag der Sozialdemokratie.“