Potsdam

Seit Ende Juli hängen überall im Land wieder Wahlplakate. Oft ging es bemerkenswert schnell, wurden ganze Straßenzüge über nach mit Köpfen und Botschaften gepflastert. Kein Wunder: Die Plakatiertrupps agieren nach dem Windhundprinzip.

Beispiel Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark): Die neue Partei „Volt“ – eine europaweit antretende Bewegung von Pro-Europäern – darf in dem bildhübschen Städtchen an der Havel genau 75 Plakate aufhängen. „Man muss schnell sein und sich gute Plätze sichern“, sagt die Volt-Vorsitzende von Brandenburg, Evelyn Steffens. Der Wettbewerbsgedanke schrecke ihre Trupps nicht: „Es ist ja Wahlkampf“, sagt Steffens.

Schulen und Rathaus sind tabu

Grundsätzlich entscheiden die Städte und Gemeinden, wie großzügig sie den öffentlichen Raum für die Wahlwerbung freigeben. Die Umstände sind bis ins Detail geregelt – mit deutscher Gründlichkeit. In der vom Rathaus Werder für die Volt-Partei ausgestellten „Sondernutzungserlaubnis“ etwa ist festgelegt: Die Plakate dürfen doppelseitig gehängt werden. Oben links muss „gut sichtbar“ ein städtischer Aufkleber prangen, damit wildes Plakatieren ausgeschlossen ist.

Bestimmte Standorte sind mit Rücksicht auf Stadtbild, Verkehrssicherheit und Neutralität gegenüber Schülern tabu: Am Rathaus, Schulen, Kitas, an der Inselbrücke dürfen keine politischen Poster hängen. Die Wahlwerbung darf weder in Bäume genagelt noch an Verkehrsschilder geschraubt werden, sie darf nicht im Wind flattern und auch den Lack der städtischen Laternen nicht beschädigen, die zur Plakatierung freigegeben sind.

Mathematik trifft Parteienrecht

Aber wie kommt man im Rathaus ausgerechnet auf die Anzahl von 75? Dahinter steckt Mathematik und eine Menge juristische Vorgeschichte. 3000 Standorte – meist Straßenlaternen – weist die Stadt aus und vergibt sie nach einem festen Schlüssel.

Der wissenschaftliche Dienst des Landtags hat zuletzt im September 2017 auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 1974 hingewiesen. Demnach sollen die Plakatiermöglichkeiten an die Parteien nach dem Prinzip der „abgestuften Chancengleichheit“ vergeben werden. Laut dem Gericht muss „nach der Bedeutung der Parteien“ entschieden werden. Anhaltspunkt für diese Gewichtung: Der bundesweite Stimmanteil bei der letzten Bundestagswahl.

Für die Stadt Werder/Havel heißt all das: Die CDU hat entsprechend ihrem bundesweiten Wahlergebnis von 2017 von 26, 8 Prozent Anrecht auf 804 Plakate in der Stadt, die SPD auf 615, die AfD auf 378 Plakate und so weiter.

Rücksicht auf kleine Parteien

Für neue Parteien wie Volt gilt ein Mindestsatz von 150 Plakate – macht bei doppelseitiger Hängung 75 Standorte. Damit folgt die Stadt der bundesweiten Regelung, wonach „kleineren Gruppierungen ein Mindestmaß an Stellfläche – etwa fünf Prozent der Gesamtfläche – zuzubilligen und der größten Partei nicht mehr als das Vier- bis Fünffache des Anteils der kleinsten.“ Dieser Mindestanteil soll verhindern, dass neue oder kleine Parteien gar nicht im Stadtbild auftauchen.

Die Umrechnerei des Bundestagsergebnisses von 2017 bringt eine Kuriosität hervor: In Werder hat man die nur in Bayern angetretenen CSU mit ihren 6,2 Prozent berücksichtigt. Markus Söders Christsoziale dürften laut Werderaner Stadtverwaltung also 186 Plakate kleben. Auf Nachfrage teilt Stadtsprecher Henry Klix mit: „Die CSU hat keinen Antrag auf Plakatierung in Werder gestellt. Der entsprechende CSU-Anteil wurde nicht auf die CDU übertragen.“

Hinter dem auf den ersten Blick in sich widersprüchlich wirkenden Begriff „abgestufte Chancengleichheit“ steckt folgender Gedanke: Eine absolute, formale Gleichbehandlung aller Parteien – gleich viele Plakate für alle – käme einer Verfälschung gleich.

Volt-Partei: „Plakate sind super wichtig“

Thorsten Ingo Schmidt, Inhaber des Lehrstuhls für Verwaltungsrecht an der Uni Potsdam, hält das Prinzip der „abgestuften Chancengleichheit“ für einen „sehr guten Mittelweg“. Der Gesetzgeber habe nicht die Augen davor verschlossen, dass es zwischen den Parteien etwa bei der Mitgliederzahl und eben dem politischen Zuspruch große Unterschiede gäbe. Dafür, dass die kleine und neuen Parteien nicht untergingen beim Kampf um die Aufmerksamkeit der Wähler, sorge die Mindestklausel.

Der immer wieder geäußerte Wunsch von Bürgern, das Plakatieren stark zu beschränken, hat übrigens wenig Chancen auf Umsetzung: Wahlpropaganda gehört zu den demokratischen Rechten von Parteien. Für Neustarter wie Volt, so bestätigt die Co-Vorsitzende Steffens, sei Plakatwerbung „ein superwichtiges Mittel“.

Von Ulrich Wangemann und Luise Fröhlich