Potsdam

Wenn es um Boris Johnson geht, ist die schottische Politikerin Nicola Sturgeon um deutliche Worte nicht verlegen. Im Juni 2019, das Rennen der britischen Konservativen um die Nachfolge von Theresa May hatte gerade begonnen, bezeichnete Schottlands Regierungschefin Johnson im „Spiegel“ als komplett ungeeignet. Schon als Außenminister habe er „seine Inkompetenz und seine mangelnde Redlichkeit eindrucksvoll zur Schau gestellt".

Frostiger Empfang für BoJo

Auch seit Johnsons Wahl zum Tory-Chef und zum neuen britischen Premier hält Nicola Sturgeon diese Linie durch. Bei seinem Antrittsbesuch in Edinburgh Ende Juli bereitete Sturgeon ihm in ihrem Amtssitz Bute House einen demonstrativ frostigen Empfang – „entschlossen, nicht einmal die Andeutung eines höflichen Lächelns über ihre Lippen fahren zu lassen“, wie die FAZ-Korrrespondentin Gina Thomas schrieb. Und diplomatische Floskeln auch nicht. „Hinter allem Bluff und Getöse ist dies eine Regierung, die gefährlich ist“, erklärte Sturgeon nach dem Treffen mit Johnson. „Sie verfolgt eine No-Deal-Strategie, so sehr sie das auch bestreiten mag.“

Der Brexit ist seit dem Referendum vom Juni 2016 das Mega-Thema geworden, das die politische Agenda in Großbritannien dominiert. Für Nicola Sturgeon, deren linksliberale Scottish National Party (SNP) trotz des Namens nichts gemein hat mit rechtspopulistischen Parteien auf dem Kontinent, heißt das konkret: Sie will verhindern, dass Schottland gegen seinen erklärten Willen aus der Europäischen Union heraus gestoßen wird.

Die Volksabstimmung war seinerzeit mit einer knappen Mehrheit von 52 zu 48 Prozent für „Leave“ (die EU verlassen) ausgegangen, während in Schottland 62 Prozent der Wähler für „Remain“ (Verbleib in der EU) gestimmt hatten. Aus Sicht der SNP ergibt sich aus diesem Brexit-Votum der Schotten zwingend das Recht, ein zweites Mal über eine Unabhängigkeit und den Austritt aus dem Vereinigten Königreich abzustimmen. Scheidung von London statt Scheidung von Brüssel also. Das erste Referendum mit der simplen Ja-Nein-Frage „Should Scotland be an independent country?“ hatte die SNP iM September 2014 mit 45: 55 Prozent verloren.

Für Nicola Sturgeon, die damals im Kabinett des Ersten Ministers Alex Salmond als Infrastrukturministerin arbeitete, bedeutete die Niederlage gleichwohl einen Karriereschub – weil Salmond danach als Parteivorsitzender und Chef der Regionalregierung zurücktrat und Sturgeon ihn in beiden Ämtern beerbte.

Seit 20 Jahren im Parlament

Zu diesem Zeitpunkt hatte Sturgeon, Jahrgang 1970, schon anderthalb Jahrzehnte in der Politik hinter sich. Das schottische Parlament gibt es erst seit 20 Jahren und geht auf ein Wahlversprechen Tony Blairs aus dem Jahr 1997 zurück. Bereits bei der ersten Wahl zog Sturgeon, die zuvor in Glasgow als Rechtsanwältin gearbeitet hatte, ins Parlament in Edinburgh ein – die ersten acht Jahre in der Opposition. Seit 2007, als die SNP Labour als stärkste Partei ablöste, gehört Sturgeon der schottischen Regierung an.

Mit dem M100 Media Award, der am Dienstagabend in Potsdam überreicht wird, würdigt der Beirat des M100 Sansoucci Colloqiums Sturgeons beharrliches Engagement für ein geeintes Europa – und setzt in der Preisbegründung zugleich einen Nadelstich gegen Boris Johnson. Die Schottin achte „die Regeln eines faktengeleiteten demokratischen Diskurses“, heißt es da, „ohne in plumpen Populismus zu verfallen“.

Von Thorsten Keller