Potsdam feiert eine überzeugte Europäerin

Potsdam

Die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon hat am Dienstagabend den M100 Media Award entgegengenommen. Die Politikerin sagte in ihrer Dankesrede in der Organgerie in Potsdam, sie fühle sich kolossal geehrt durch die Auszeichnung, sei beim Blick auf einige Preisträger der Vorjahre aber auch ein leicht irritiert.

Manche von denen hätten ihr Leben oder ihre Freiheit aufs Spiel gesetzt für die Pressefreiheit, während sie selbst nun für ihren Kampf gegen den Brexit geehrt würde. „Ehrlich gesagt, die Mehrheit der Schotten und ich finden das überhaupt nicht spektakulär, sondern völlig normal.“

Abermals kritisierte sie Boris Johnsons Entscheidung, das britische Unterhaus für fünf Wochen in eine Zwangspause zu schicken. Er habe dem Vereinigten Königreich damit eine beispiellose Verfassungskrise eingebrockt, unabhängig davon, ob der britische Premier vor dem höchsten Gericht mit diesem Manöver durchkommt.

„Die EU ist nicht perfekt“

Ihr Land sei ein überzeugter Unterstützer der EU, und das nicht nur, weil die Mitgliedschaft ökonomisch so offenkundig in seinem eigenen Interesse sei. „Die EU ist nicht perfekt“, sagte Sturgeon zum Schluss. „Aber keine andere Organisation in Europa hat soviel für den Frieden und die Menschenrechte geleistet.“

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) würdigte Sturgeon in seiner Laudatio als „verlässliche Freundin Europas“, die mit „Leidenschaft und guten Argumenten“ für den Verbleib ihres Landesteil in der EU kämpfe. Sturgeon sei eine „wichtige Stimme der Vernunft in einer Zeit, in der die politische Diskussion zu oft von Unsachlichkeit und kurzfristigem Denken geprägt“ sei.

Er erinnerte daran, dass NRW 1946 durch die Briten gegründet wurde. „Operation Marriage“ nannten sie seinerzeit die Fusion des Rheinlands mit Westfalen zu einem Bindestrich-Bundesland. Ebenfalls kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auch daran erinnerte Laschet, erschien Karl Poppers Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“. Der Titel sei beunruhigend aktuell, sagte der Ministerpräsident, weil ebendiese Feinde inzwischen „aggressiver und lauter auftreten“, als man das in den letzten Jahrzehnten gewohnt gewesen sei.

„Wir verdanken den Schotten und Briten vieles“, fügte Laschet hinzu, und verwies auf David Hume, den wichtigsten Philosophen der schottischen Aufklärung, dem die Menschheit das Konzept des common sense („gesunder Menschenverstand“) verdankt. „Ich würde mir manchmal mehr von diesem common sense in unseren Debatten wünschen.“

Schäuble findet Gutes an der Brexit-Debatte

Ähnlich äußerte sich Potsdams OB Mike Schubert ( SPD) in seiner Begrüßung. In Zeiten, in denen sich anti-europäischer Populismus überall auf dem Kontinent breitmache, würden Politiker benötigt, die wie Sturgeon für die europäischen Ideale kämpften. „Wir brauchen mehr Braveheart und weniger britischen Hulk!“, sagte Schubert wörtlich und spielte damit auf den schottischen Nationalhelden William Wallace (alias Braveheart) und den britischen Premierminister Boris Johnson an, der sich zuletzt mit der vor Wut aufgeblasenen grünen Comicfigur verglichen hatte.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gewann den Euro- und Brexit-Krisen der vergangenen Jahre auch etwas Positives ab. „Es wird wieder mehr über Europa diskutiert“, sagte der CDU-Politiker in seiner Grundsatzrede, die einen weiten Bogen schlug von den Zinsbeschlüssen der EZB bis hin zu Fridays For Future. „Die Europapolitik ist in den Mittelpunkt der medialen Berichterstattung gerückt und nicht länger ein Nischenthema.“

Der M100 Media Award wird vergeben für „Verdienste um den Schutz der freien Meinungsäußerung und die Vertiefung der Demokratie sowie für besondere Leistungen um die europäische Verständigung und Kommunikation.“ Die Preisträger der drei vergangenen Jahren waren Journalisten und Autoren: 2018 der „Welt“-Korrespondent Deniz Yükcel, 2017 die russische Journalistin Natalja Sindejewa und 2016 der italienische Mafia-Rechercheur Roberto Saviano.

Von Thorsten Keller