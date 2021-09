Potsdam

Angesichts niedriger Impfquote in Brandenburg blickt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mit Sorge auf den Herbst. „Von den Zielmargen, die wir erreichen müssen, um halbwegs gut durch den Herbst zu kommen, sind wir weit entfernt“, sagte sie am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt eine Impfquote von mindestens 70 Prozent als Zielwert für den Herbst. In Brandenburg sind derzeit 61,5 Prozent vollständig geimpft. Auch in den höheren Altersgruppen, für die das RKI einen Zielquote von 90 Prozent empfiehlt, dürfte Brandenburg sein Impfziel verfehlen. In Brandenburg liegt die Impfquote bei der Gruppe 60plus momentan bei 77,9 Prozent.

„Wir haben Impfstoff im Überfluss“

Seit Sommer lässt die Impfbereitschaft stetig nach. Die meisten Impfungen wurden mit 189.000 in der Kalenderwoche 23 (7. bis 13. Juni) in Brandenburg verabreicht. Von Mitte August bis zur letzten Woche sanken die wöchentlichen Impfungen von rund 48.600 auf 31.800. Nonnemacher sprach von einem „traurigen Befund“. „Wir haben Impfstoff im Überfluss, aber die wöchentlichen Impfzahlen gehen zurück.“

Generell sind die Impfquoten derzeit in Ostdeutschland besonders niedrig. Das bundesweite Schlusslicht Sachsen liegt fast 20 Prozentpunkte hinter Spitzenreiter Bremen.

Zusammenhang mit AfD-Zuspruch?

Nonnemacher schließt einen Zusammenhang von mangelnder Impfbereitschaft und Zuspruch zu Positionen der AfD nicht aus. „Man kann darüber spekulieren, dass wir einen hohen Anteil an impfskeptischen Menschen haben“, sagte Nonnemacher. „Zum Beispiel ist das ja kongruent zu den Positionen, die die Alternative für Deutschland vertritt. Es mag sein, dass die Abneigung gegen Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus deshalb im Osten Deutschlands besonders ausgeprägt ist“, sagte sie.

Ähnlich hatte sich zuvor der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz geäußert. Insgesamt sei aber sei das Impfen in Ostdeutschland sehr akzeptiert, sagte Nonnemacher mit Blick auf die DDR-Vergangenheit.

Von Torsten Gellner