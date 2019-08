Niedrigwasser in Spree und Schwarzer Elster bleibt Problem

Brandenburg Trockenheit - Niedrigwasser in Spree und Schwarzer Elster bleibt Problem Die Niederschläge haben keine Entspannung gebracht: Noch immer leiden die Spree und die Schwarze Elster in Brandenburg unter extremer Trockenheit. Hilfe soll nun aus Sachsen kommen.

Seit Wochen fehlt der Regen in vielen Regionen Brandenburgs. Das Wasser in den Seen und Flüssen wird immer knapper –auch die Schwarze Elster leidet unter der Trockenheit. Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa