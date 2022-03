Nonnemacher befürchtet Klagen gegen Hotspot-Regelung

Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat deutliche Kritik am neu beschlossenen Infektionsschutzgesetz des Bundes geübt. Vor allem die sogenannte Hotspot-Regelung sei „extrem unbestimmt“ und anfällig für „Klagen aller Art“, so die Ministerin.

Die Länder seien nach den neuen bundesrechtlichen Vorgaben nicht mehr in der Lage, „verschärfende Maßnahmen“ zu ergreifen, erklärte die Ministerin am Montag bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Besonders die „schwammige“ Hotspot-Regelung, die das neue Bundesgesetz vorsehe, mache es dem Landesgesetzgeber sehr schwer, weitere Schutzmaßnahmen zu verordnen.

In der Regelung sei unbestimmt von „Gebietskörperschaften“ die Rede, in denen lageabhängig Schutzmaßnahmen, wie eine verschärfte Maskenpflicht, Hygienekonzepte oder verschärfte Testpflichten, verhängt werden könnten. Es sei aber völlig unklar, ob damit ganze Bundesländer oder nur einzelne Kreise oder kreisfreie Städte gemeint seien, so Nonnemacher. Zudem seien keine Kriterien, wie beispielsweise die Hospitalisierungsrate, definiert, welche die Belastung solcher Hotspot-Gebiete anzeigen würden.

Teststrategie an Schulen und Kitas soll weitergehen

Nonnemacher bestätigte zudem, dass es nach Auslaufen der Übergangsfrist ab dem 3. April keine gesetzliche Grundlage mehr für die Maskenpflicht in Schulen gebe. Der Landeselternrat hatte die Abschaffung der Maskenpflicht zumindest in den Grundschulen gefordert. Die Teststrategie an Kitas und Schulen solle hingegen laut Nonnemacher weiter beibehalten werden. „Wir sind mit der Bildungsministerin darüber im Gespräch, das Testen etwa Ende April auslaufen zu lassen“, so Nonnemacher.

Die Tests seien nach den Osterferien noch notwendig, um zu schauen, ob die Corona-Fälle durch Urlaubsreisen und vermehrte Kontakte wieder ansteigen. Derzeit müssen sich Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche auf das Corona-Virus testen lassen. Kita-Kinder ab einem Jahr müssen zweimal pro Woche getestet werden, damit sie die Einrichtungen besuchen dürfen.

Seit dem vergangenen Sonntag gilt das von Bundestag und Bundesrat beschlossene neue Infektionsschutzgesetz – wobei die Länder die bisherigen Regeln bis Anfang April übergangsweise weiter anwenden können. Auch Brandenburg geht diesen Weg und hat die Corona-Maßnahmen bis zum 2. April weitgehend verlängert. Das Kabinett hat in einem Kompromiss entschieden, auf Drängen des Koalitionspartners CDU in einigen Bereichen die 3G-Regel ab Freitag, 18. März, aufzuheben – nämlich in Friseurläden und in Hotels.

Von Lena Köpsell