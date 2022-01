Potsdam

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist auf dem Vormarsch – auch in Brandenburg. Zur Eindämmung der Infektionen wird von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eine Verschärfung der Maskenpflicht erwogen. „Alle Daten sprechen für eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht“, sagte Nonnemacher am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags.

FFP2-Masken würden eine höhere Schutzwirkung vor Ansteckungen darstellen. Ein solcher Schritt würde zudem einen vergleichsweise geringen Eingriff in die Grundrechte mit sich bringen, so die Ministerin. Konkreter wurde sie im Ausschuss auch auf Nachfragen nicht. Am Freitag soll eine mögliche Verschärfung der Corona-Regeln Gegenstand der Bund-Länder-Schaltkonferenz sein. In der kommenden Woche soll in Brandenburg die Eindämmungsverordnung geändert werden.

FFP2 nur im Gesundheitswesen

In Brandenburg reicht laut geltender Verordnung das Tragen von medizinischen Masken (OP-Maske) im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, in öffentlichen Verkehrsmittteln und bei körpernahen Dienstleistungen aus. Nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt für Beschäftigte und Besucher die Pflicht zum Tragen der höherwertigen FFP2-Maske – egal, ob man geimpft, genesen oder ungeimpft ist.

Berlin erwägt eine FFP2-Maskenpflicht für Busse und Bahnen oder auch im Handel, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) jetzt andeutete.

Mutante wird vorherrschend sein

Die Ministerin geht davon aus, dass die Omikron-Variante in Brandenburg bald vorherrschend sein werde. Genaue Zahlen über den Anteil der Mutante an den Infektionen liegen noch nicht vor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch wieder gestiegen – auf 400,4 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner. In der Vorwoche lag der Wert bei 364.

Ministerin für Verkürzung der Quarantänezeit

Nonnemacher sprach sich erneut dafür aus, angesichts steigender Neuinfektionen mit der Omikron-Variante die Quarantänezeiten zu verkürzen. Allerdings sei dafür eine bundeseinheitliche Regelung notwendig. Es brauche spezielle Regelungen für Beschäftigte in der sogenannten kritischen Infrastruktur, wie Polizei, Krankenhäuser, Rettungsdienste oder Versorgungsunternehmen. Sonst breche dort der Betrieb zusammen. Eine Lockerung der jetzt zweiwöchigen Quarantäne wäre eine Möglichkeit, dass Genesene schneller wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur dürfe nicht gefährdet werden.

Von Igor Göldner