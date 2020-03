Nonnemacher informiert über ersten märkischen Coronavirus-Fall

Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) informiert am Dienstag um 11.45 Uhr in einer Pressekonferenz über Details der ersten Coronavirus-Infektion in Brandenburg. Auch der Amtsarzt des Landkreises Overhavel, Christian Schulze, und der Landrat Ludger Weskamp ( SPD) sind dabei.

Nach Ministeriumsangaben vom Montagabend handelt es sich bei dem Patienten um einen 51-jährigen Mann aus Oberhavel, der kürzlich von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt ist. Er sei inzwischen „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand, sagte der Sprecher des Ministeriums, Tobias Arbinger.

An den vergangenen Tagen habe der Mann unter hohem Fieber gelitten. Mit grippalen Symptomen sei er schließlich in der Rettungsstelle der Oberhavel-Kliniken erschienen. Dem Sprecher zufolge war der Kranke bis zum vergangenen Samstag, 29. Februar, im Urlaub in Südtirol. „Nun kommt es darauf an, die Infektionskette so schnell wie möglich zu unterbrechen“, sagte Gesundheitsministerin Nonnemacher. Das Gesundheitsamt Oberhavel werde versuchen, jeden ausfindig zu machen, mit denen der Corona-Patient jüngst Kontakt hatte.

Lehrer aus Marzahn steckte sich im Skiurlaub an

Am Montagabend wurden nach dem ersten bekannt gewordenen Berliner Fall auch zwei weitere Infektionen in Berlin gemeldet. Es handle sich um einen Mann in Marzahn-Hellersdorf und eine Frau in Mitte, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mit. Sie sollen nach bisherigen Erkenntnissen nicht mit dem Fall des erkrankten 22-Jährigen in Verbindung stehen. Der junge Patient wird weiter auf einer Isolierstation im Virchow-Klinikum der Charité behandelt.

Die Lehrkraft aus Marzahn-Hellersdorf habe sich offenbar auf einer Italien-Reise infiziert. Der Mann war auf einer Skifahrt in Südtirol gewesen und entwickelte nach der Rückkehr Krankheitssymptome. Er wird nun im Vivantes-Klinikum Kaulsdorf isoliert und behandelt. Als Vorsichtsmaßnahme bleibt die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain, an der der Patient unterrichtet, bis auf weiteres geschlossen. Schüler und Lehrer sollen zu Hause bleiben, bis die Testergebnisse der Kontaktpersonen vorliegen.

Verdi bläst Warnstreik an der Charité ab

Unterdessen hat die Gewerkschaft Verdi wegen des Coronavirus einen geplanten Warnstreik bei einer Tochtergesellschaft der Charité ausgesetzt. Am Montag hätten mehrere Hundert Beschäftigte der Charité Facility Management GmbH ( CFM) die Arbeit niedergelegt, sie seien jedoch mit der Frühschicht am Dienstag bis auf Weiteres an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt, teilte Verdi mit.

„Wir handeln verantwortungsvoll und wollen in den Krankenhausbereichen keine unkontrollierbaren Verbreitungsherde durch das Virus riskieren“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Bei der Charité-Tochter CFM arbeiten laut Verdi rund 2500 Beschäftigte. Sie sind zuständig für Abfallentsorgung, Transporte und Reinigung.

