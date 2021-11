Potsdam

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind gleichermaßen sicher, wirksam – und sehr gut geeignet für Booster-Impfungen. Das hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher mit Blick auf die aktuelle Diskussion über eine Rationierung des Biontech-Impfstoffs klargestellt.

„Der Impfstoff von Moderna darf jetzt auf keinen Fall in Misskredit geraten“, erklärte die Grünen-Politikerin. Beide Vakzine böten „einen sehr guten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen nach einer Corona-Infektion. „Niemand sollte länger zögern, sondern die Impfstoffe, die zur Verfügung stehen, nutzen.“

Ähnlich äußerte sich der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek: „Wir sitzen hier in Deutschland im Schlaraffenland.“ Die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer seien gleichwertig in puncto Wirksamkeit und Sicherheit. Die gegenwärtige Debatte nannte er „unangemessen“. Die Vakzine könnten ohne Probleme kombiniert werden, betonte der Virologe Leif Erik Sander von der Berliner Charité. Es sei egal, ob man die Drittimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna vornehme. „Sie können das nehmen, was gerade da ist.“

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen Menschen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischungsimpfung mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe. Die dritte Spritze sollte in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung verabreicht werden – unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde. Nur bei unter 30-Jährigen soll empfiehlt die Stiko ausschließlich den Impfstoff von Biontech.

Neun von zehn bestellten Impfdosen sind von Biontech/Pfizer

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommen. Aktuell macht der Impfstoff von Biontech über 90 Prozent der Bestellungen aus.

Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass andernfalls ab Mitte des 1. Quartals 2022 eingelagerte Moderna-Dosen zu verfallen drohten. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen. Für Bestellungen von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben.

CSU-Chef Markus Söder warf dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in dieser Frage eine „desaströse Kommunikation“ vor.

In Brandenburg haben bislang 141.061 Männer und Frauen eine Booster-Impfung bekommen, das sind 5,6 Prozent der Bevölkerung. Mit knapp 5000 Boostern spielt der Impfstoff von Moderna in Brandenburg nur eine untergeordnete Rolle.

