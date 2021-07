Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat gegen die Dienstwagenrichtlinie des Landes Brandenburg verstoßen. Zu diesem Ergebnis kommt die Überprüfung ihrer Dienstfahrt vom 18. April 2021 durch das zuständige Finanzministerium.

Der Sachverhalt sei noch einmal gründlich überprüft worden; das Ergebnis liege vor und sei dem Gesundheitsministerium am Nachmittag per Email mitgeteilt worden, teilte Ministeriumssprecher Ingo Decker mit.

Nonnemacher hatte sich am 18. April für eine Fahrt von Potsdam zur Gedenkstätte Ravensbrück (Oberhavel) den benzinbetriebenen VW Passat ihres Staatssekretärs Michael Ranft geliehen. Ihren neuen Elektrowagen Audi E-Tron ließ Nonnemacher vorsichtshalber für die 230 Kilometer lange Strecke stehen – aus Reichweitenangst. Sie hatte am Abend noch einen wichtigen Termin in Potsdam – die Unterzeichnung der neuen Corona-Verordnung, den sie nicht verpassen wollte.

Dienstfahrt mit Benziner war nicht gedeckt

Doch die Dienstfahrt mit dem Benziner ihres Kollegen war laut Prüfung durch das für den Fuhrpark zuständige Finanzministerium nicht von der Dienstwagenrichtlinie des Landes gedeckt.

Das Ministerium verweist auf Ziffer 10.1 der Richtlinie, wonach „jedes Mitglied der Landesregierung, jede Staatssekretärin und jeder Staatssekretär und jede diesen besoldungsrechtlich gleichgestellte Person […] ein Dienstkraftfahrzeug mit bestellter Kraftfahrerin oder bestelltem Kraftfahrer zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung (personengebundenes Dienstkraftfahrzeug)“ erhält.

Finanzministerium: alleinige Nutzung ist entscheidend

Es komme auf die „Personengebundenheit und die alleinige Nutzung“ entscheidend an, heißt es im Finanzministerium. Die Bestimmungen der Ziffer 10.1 seien „darauf ausgerichtet, dass der berechtigte Personenkreis ein Dienstfahrzeug zur alleinigen und uneingeschränkten Nutzung erhält.

Wenn sich das Gesundheitsministerium vor der Dienstfahrt vom 18. April beim Finanzministerium erkundigt hätte, ob der Wagentausch durch die Richtlinie gedeckt sei, hätte diese Anfrage „abschlägig beschieden werden müssen“, heißt es beim SPD-geführten Finanzministerium.

Am Mittwoch soll sich Nonnemacher im Gesundheitsausschuss des Landtags zu der Dienstwagennutzung erklären. Die Linke und die Freien Wähler hatten eine Sondersitzung beantragt.

Von Torsten Gellner