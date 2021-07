Potsdam

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) steht im Kreuzfeuer. Es geht aber nicht um den Kampf gegen die Corona-Pandemie, nicht um den Kampf gegen die nachlassende Impfbereitschaf, auch nicht um den Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Nonnemacher muss eine Dienstfahrt erklären. Das fordert zumindest die Opposition; insbesondere die Linke interessiert sich für Nonnemachers Fahrtenbücher und hat eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses beantragt. Am Mittwoch muss die Ministerin Rede und Antwort stehen.

Dienstwagenaffäre – ein Wort, das wie Kaugummi an den Schuhen einer Politikerin kleben kann, und nicht selten zu Rücktritten führt. Aber das, was Nonnemacher getan hat, eignet sich nicht zur Skandalisierung oder gar zu Rücktrittsforderungen.

Benziner statt E-Auto: realpolitischer Offenbarungseid

Was ist geschehen? Am 18. April ließ die Ministerin das nagelneue E-Auto stehen und fuhr mit dem Benziner ihres Staatssekretärs zu einem Termin nach Ravensbrück – aus Sorge, der Stromer könne die längere Strecke nicht ohne Zwischenlade-Halt packen. Natürlich, das ist eine ausgemachte Peinlichkeit für die Grünen-Ministerin.

Man kann das als realpolitischen Offenbarungseid sehen, als Eingeständnis, dass der Benzinantrieb dem Batterieantrieb eben doch überlegen ist, wenn man in den Weiten der Mark unterwegs ist. Die stolz auf Twitter vermarktete Anschaffung des E-Autos rief schon im März die Frage auf, wie tauglich das Gefährt im ministeriellen Alltag sein würde, wo zwischen fünf Terminen nicht selten mehrere Hundert Kilometer liegen.

Affäre um Fahrtenbücher

Aber eine Dienstwagenaffäre, die Nonnemacher gefährlich werden könnte? Dafür müsste sich schon herausstellen, dass die Ministerin das E-Auto nur als Feigenblatt angeschafft hat und regelmäßig heimlich auf den Benziner umsteigt.

Im Übrigen haben die Vertreter anderer Parteien die Messlatte in Brandenburg sehr hoch gelegt – es gab hier schon diverse verhängnisvolle Autofahrten.

Da waren etwa die falsch und mindestens schlampig geführten Fahrtenbücher von Staatssekretären und Ministern, wodurch sich die Regierungsmitglieder laut Finanzministerium einen Steuervorteil im Wert von mehr als einer Million verschafft hatten, wobei das Ministerium eine Mitverantwortung trug.

Mit dem 7er-BMW in den Urlaub

Da war die fragwürdige Nutzung eines Autos 7er-BMW, die Bildungsminister Holger Rupprecht (SPD) im Jahr 2011 das Amt gekostet hatte. Der ehemalige Schuldirektor hatte sich von einer Berliner BMW-Niederlassung unentgeltlich einen allradgetriebenen 7er stellen lassen und war damit in den Winterurlaub nach Österreich gefahren. Als dies bekannt wurde, rechtfertigte er sich mit der Erklärung, er habe erwogen, das Auto als Dienstwagen beschaffen zu lassen.

Und da war die Dienstwagenaffäre, die 2016 den brandenburgischen Justizminister Helmuth Markov (Linke) so stark in die Defensive brachte, dass er zurücktrat. Er hatte einen Transporter des Landesfuhrparks benutzt, um sein Motorrad zu transportieren – Markov hatte es in eine Werkstatt gebracht. Die Dienstwagenrichtlinie wurde nach diesem Fall verschärft, und heute sind es die Linken, die am lautesten nach Aufklärung im Fall Nonnemacher rufen.

Kein Schaden für den Steuerzahler

Doch die Fälle sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Die Gesundheitsministerin hat den Dienstwagen ihres Staatssekretärs Michael Ranft für eine Dienstfahrt genutzt, und nicht, um sich zu bereichern, einem Hobby nachzugehen oder sich einen Steuervorteil zu verschaffen.

Am Montag kam das SPD-geführte Finanzministerium nach einer Prüfung zu der Auffassung, dass Nonnemacher den Wagen nicht hätte nehmen dürfen, denn Dienstwagen seien laut einschlägiger Richtlinie personengebunden. Ein Verstoß gegen die Richtlinie, aber ohne finanziellen Schaden für die Steuerzahler.

Finanzministerium revidiert eigene Einschätzung

Die Ministerin hatte geglaubt, so handeln zu dürfen, weil sie in einem anderen Fall, im Juni 2020, schon einmal den Wagen des Staatssekretärs nutzen wollte: für eine Fahrt nach Berlin zum Bundesrat, und zwar aus ökonomischen Gründen. Dort sollte dann der Staatssekretär mit dem Auto weiter zu seinen Terminen fahren. Das Ministerium erkundigte sich damals vorab beim Finanzressort, ob das legitim sei. Das hatte seinerzeit gegen das Car-Sharing nichts einzuwenden.

„Grundsätzlich“ könne das Fahrzeug des Staatssekretärs auch von der Ministerin genutzt werden, hatte das Finanzministerium seinerzeit dem Gesundheitsministerium per Mail mitgeteilt.

Jetzt aber, nach Prüfung der Dienstfahrt vom 18. April, kommt das Finanzministerium zu der Ansicht, dass auch die damals noch für zulässig erachtete Nutzung des Staatssekretärwagens im Juni 2020 doch nicht von der Dienstwagenrichtlinie gedeckt gewesen sei.

Offensichtlich ist die Brandenburger Dienstwagenrichtlinie so kompliziert, dass selbst das zuständige Fachministerium nicht immer weiß, wie sie auszulegen ist.

Von Torsten Gellner und Ulrich Wangemann