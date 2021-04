Potsdam

Die Öffnung von Schulen und Kitas in Brandenburg wird künftig voraussichtlich an die Inzidenz in den Landkreisen und kreisfreien Städten gekoppelt. „Wir werden als Landesregierung nächste Woche das Bundesgesetz, so es beschlossen wird, durch die entsprechenden Regelungen per Eindämmungsverordnung umsetzten“, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag an. 

Ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen Schulen in den Distanzunterricht wechseln und Kitas nur noch eine Notbetreuung anbieten. Das sieht die Bundesregelung vor. Um die Details wird allerdings noch gerungen. Das würde derzeit drei Kreise in Brandenburg betreffen: Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße.

Ernst: „Halte Wert von 200 für völlig vertretbar“

Sachsen hat Widerstand gegen den Mechanismus angekündigt, wonach ab einer Inzidenz von 200 Homeschooling angesagt ist. Auch Ernst betonte, sie sehe einen starren Mechanismus eigentlich skeptisch. „Ich halte aber den Wert von 200 für völlig vertretbar“, sagte sie.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) halten das für zu wenig. „Aus meiner Sicht ist die 200er-Grenze zu hoch“, sagte Wieler am Donnerstag. Laut RKI verbreitet sich die inzwischen mit 90 Prozent vorherrschende britische Virusvariante auch an den Schulen. Spahn sagte, er könne sich deutlich früher als bei 200 Maßnahmen vorstellen. Das lehnt Bildungsministerin Ernst für Brandenburg ausdrücklich ab.

Ernst: Testpflicht kommt

Die Ministerin bekräftigte, dass ab kommenden Montag an den Schulen eine Testpflicht für Schüler und Lehrer gilt. Das Land habe 2,4 Millionen Antigen-Schnelltests erhalten, die an die Schulen verteilt worden seien. Weitere 2,7 Millionen Tests seien bestellt.

„Wir haben lange diskutiert, wie wir die Testpflicht durchführen“, sagte sie. Man halte sich an die Empfehlung der Berliner Charité, wonach sich die Schüler zu Hause testen sollen. So lasse sich das Risiko, dass Infektionen eingeschleppt und Schulen geschlossen werden müssen, minimieren.

Testpflicht in Kitas im Gespräch

Kathrin Dannenberg, bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, sprach sich für eine Ausweitung der Testpflicht auf die Kitas aus. „Wir müssen auch den letzten Schritt gehen und die Kleinsten testen“, sagte sie. „Auch wenn das hier manchem nicht gefällt. Es geht um die Gesundheit des pädagogischen Personals“, sagte sie. Sie zeigte sich überzeugt davon, dass die Mehrheit der Eltern genauso so denke.

Ernst schließt eine Erweiterung der Testpflicht auf Kita-Kinder nicht aus. Beschlossen sind bisher nur regelmäßige Tests von Erzieherinnen. Kita-Beschäftigte sowie Lehrer an Grund- und Förderschulen können sich bereits gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab Ende April sollen auch ältere Lehrer an weiterführenden Schulen ein Impfangebot erhalten, kündigte Ernst an.

Woidke für Impfgipfel

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) machte sich erneut für einen Impfgipfel stark. „Impfen ist der einzige Ausweg aus der Pandemie und den Beschränkungen der Grundrechte. Wir brauchen dringend mehr Impfstoff“, sagte Woidke. „Der Bund ist in der Pflicht, die Impfstoffversorgung sicherzustellen und für zuverlässige und planbare Lieferung zu sorgen. Deshalb fordern wir dringend einen Impfgipfel der Länder mit der Bundesregierung.“

