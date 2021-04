Notbremse gegen dritte Welle beschlossen: Brandenburgs Schüler wieder mehr zu Hause 

Potsdam/Berlin

Die bundesweite Corona-Notbremse ist beschlossen: Die Beschränkungen im öffentlichen und privaten Raum werden noch einmal verschärft – auch in Brandenburg.

Der Bundestag beschloss am Mittwoch in Berlin die entsprechenden Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Diese müssen noch am Donnerstag vom Bundesrat gebilligt werden. Die Notbremse ist bis zum 30. Juni befristet. Bis dahin hofft die Regierung, die Pandemie durch Impfungen weiter zurückzudrängen.

Im Plenum votierten in namentlicher Abstimmung 342 Abgeordnete für das Gesetz. Es gab 250 Nein-Stimmen und 64 Enthaltungen. Bei CDU/CSU stimmten 207 Abgeordnete dafür und 21 dagegen, bei der SPD gab es 135 Ja- und 2 Nein-Stimmen. AfD, FDP und Linken lehnten das Gesetz fast geschlossen ab, bei den Grünen gab es 56 Enthaltungen.

Ernst: Brandenburg setzt neuen Grenzwert umgehend um

In Brandenburg müssen sich Schülerinnen und Schüler und ihre Familien vorerst wieder auf mehr Homeschooling einstellen. Der Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 gestoppt werden. Die Ausnahmen für Abschlussklassen bleiben möglich. Brandenburg will den neuen Grenzwert in den Schulen umgehend umsetzen, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch an. Ein Datum nannte sie nicht. Die bisher geltende Grenze der Sieben-Tage-Inzidenz von 200 soll dann durch den Wert 165 ersetzt werden. Bisher müssen Landkreise und kreisfreien Städten ab der 200er Marke Kitas schließen und Schulen in den Distanzunterricht schicken.

Eine mögliche Rückkehr zum Wechselunterricht für die weiterführenden Schulen soll voraussichtlich etwas später erfolgen. „Die Grenze von 165 erlaubt, die weiterführenden Schulen wieder in den Wechselunterricht zu holen, sofern die Kreise darunterliegen“, sagte Ernst. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das am 3. Mai vornehmen werden.“ Damit soll den weiterführenden Schulen ausreichend Zeit zur Vorbereitung gegeben werden.

Spaziergänge und Joggen alleine nur Mitternacht

Mit der neuen Corona-Notbremse sollen bundesweit einheitliche Regeln gelten. Gezogen werden soll sie, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dort gilt die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr bis 5 Uhr. Spaziergänge und Joggen alleine bleiben aber bis Mitternacht erlaubt. Ab der 100er-Schwelle darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen Kunden nur noch empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Ab einer Inzidenz von 150 soll nur noch das Abholen bestellter Waren möglich sein. In Brandenburg liegen nur der Barnim und Ostprignitz-Ruppin momentan unter 100.

Steinbach (SPD) zu Bommert (CDU): „Ich bin dieser Diskussion so etwas von leid“

Über den Lockdown und den Zeitpunkt von Öffnungen kam es am Mittwoch zu einem heftigen, teils emotionalen Schlagabtausch zwischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und der CDU. Bereits im Februar habe die Wissenschaft in Simulationen das exponentielle Wachstum bei Infektionen vorausgesagt. Die Prognose sei jetzt eingetreten. „Ich bin dieser Diskussion so etwas von leid. Ich würde am liebsten alle diejenigen, die jetzt große Modellversuche wollen, gern dazu bringen, mal drei oder vier Wochen auf Intensivstationen Dienst mit zu machen“, sagte Steinbach im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Vielleicht werde dann der Ernst der Situation mit etwas mehr Demut begriffen. Er sei dafür, „den Laden“ jetzt drei, vier Wochen „dicht“ zu machen.

Warnung vor Modellprojekten bei hoher Inzidenz

Steinbach warnte eindringlich vor Modellprojekten in Kommunen zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen. „Solange die Inzidenzwerte über der 100er Marke liegen, ist das ein unkalkulierbares Risiko“, sagte er. So sei das viel gelobte Modell in Tübingen „gescheitert“, das hätten mehrere Wissenschaftler klar belegt. Modellversuche könnten nur in kleinen, klar begrenzten und von der Wissenschaft begleitete Räumen stattfinden.

Widerspruch kam von der CDU, die Steinbach eine einseitige Sicht vorhielt. Der Chef des Wirtschaftsausschusses, Frank Bommert (CDU), warb für Modellprojekte. Es dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass viele Kinder und Jugendliche inzwischen psychisch stark belastet seien. „Mich rufen Leute an, die kurz davor sind, sich das Leben zu nehmen.“ Die Abgeordnete Saskia Ludwig sagte, das ursprüngliche Ziel sei es gewesen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. „Da stehen wir nicht davor, auch nicht in Brandenburg.“

Von Igor Göldner