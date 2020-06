Ministerium stellt klar, welche Kita-Beiträge Eltern zahlen müssen

Potsdam

Seit dem 25. Mai bieten Brandenburgs Kitas neben der Notfallbetreuung auch einen eingeschränkten Regelbetrieb an. Das hat unter Eltern und auch in einigen Kommunen für Verwirrung gesorgt: Welche Beiträge dürfen die Kommunen von den Eltern verlangen? Ab wann müssen sie den vollen Beitragssatz zahlen? Und wie soll das in Zukunft geregelt werden? Jetzt hat das Bildungsministerium die Regelung im Bildungsausschuss präzisiert.

Fall eins: Eltern mit Kindern in der Notfallbetreuung

Das Ministerium unterscheidet im Prinzip drei Elterngruppen: Jene, die bei den Kita-Plätzen derzeit gar nicht zum Zuge kommen, jene, die wegen ihres Berufes als systemrelevant gelten und Anspruch auf eine Notbetreuung haben und jene, die seit 25. Mai ein eingeschränktes Betreuungsangebot erhalten. Wer aus Kapazitätsgründen keinen Kita-Platz bekommt, muss auch nichts zahlen. Einnahmeausfälle der Kommunen übernimmt das Land. Im Mai wurden deswegen von den Kommunen rund 10 Millionen Euro Erstattung beim Land beantragt.

Alle Kinder, die bisher an der Notfallbetreuung teilgenommen haben, werden wie bisher weiter betreut. Laut Ministerium heißt das grundsätzlich täglich und im bisherigen Umfang. Auch Alleinerziehende werden bei der Notfallbetreuung wie bisher berücksichtigt.

Da sie die Betreuung in Anspruch nehmen können, sollen sie dafür die in der Kita-Satzung festgehaltenen üblichen Kita-Beiträge zahlen.

Fall zwei: Eltern mit Kindern in der eingeschränkten Betreuung

Seit dem 25. Mai können die Kitas zusätzlich zu den Notfallplätzen Kinder aufnehmen im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Für Kinder gilt ein Mindestanspruch von 4 Stunden in der Woche.

Die Landkreise, kreisfreien Städte, Gemeinden und Träger entscheiden vor Ort darüber, ob und inwieweit die jeweilige Kita für die eingeschränkte Regelbetreuung geöffnet wird. Wie hoch der Betreuungsumfang ist, müssen sie also selbst festlegen. Er ist abhängig davon, wie viel Personal und wie viele Räume zur Verfügung stehen.

Eltern sollen für den eingeschränkten Betrieb im Juni noch nichts zahlen, stellt das Ministerium klar. Einige Kommunen wollten von den Eltern im Juni bereits wieder den vollen Beitragssatz kassieren, obwohl sie nur eine Minimalbetreuung anbieten können.

Das geht aber nicht. Eltern sollen im Juni noch so behandelt werden wie jene, die bei der Betreuung gar nicht zum Zuge kommen. Das Land gleicht den Kommunen die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle auch in diesem Fall aus.

Ab 1. Juli kostet der eingeschränkte Regelbetrieb

Ab 1. Juli 2020 sollen die Eltern für die eingeschränkten Betreuungsleistungen anteilige Elternbeiträge in Höhe von 12,50 Euro je Kind und Monat bezahlen, und zwar dann, wenn ihr Kind weniger als 6 Stunden täglich betreut werden kann.

Für den Hort gilt dies für Betreuungszeiten unter 4 Stunden. Wenn die Kita eine längere Betreuung über sechs Stunden am Tag anbieten können, dann gilt der gesetzliche Mindestanspruch als erfüllt und die Eltern müssen wieder Beiträge laut Kita-Satzung zahlen.

Tipp: Von der Notbetreuung wechseln

Eltern können von der Notfallbetreuung auch in die eingeschränkte Regelbetreuung wechseln, betont das Ministerium. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn sie bislang an weniger als sechs Stunden am Tag von der Notfallbetreuung Gebrauch machen mussten. Dann würden sie viel Geld sparen, nämlich maximal 12,50 Euro zahlen.

Von Torsten Gellner