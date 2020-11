Potsdam

Einbrecher haben in der Prignitz Telefonkabel durchtrennt und dabei den Notruf 110 und 112 in der Region unterbrochen sowie weitere Ausfälle im Telefonnetz verursacht. Was aber sollen Menschen in Notlagen tun, wenn der Notruf und andere Leitungen streiken?

Hilft es, den Standort zu verändern?

„Meistens sind Netzausfälle lokal begrenzt. Wer es schafft, sollte ins Nachbardorf fahren, wo er eventuell wieder Empfang hat“, sagt Sven Kluge, Sachgebietsleiter für Brand- und Katastrophenschutz sowie das Rettungswesen im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Oft seien auch nicht alle Netze betroffen. „Wenn das Festnetz nicht funktioniert, kann das Mobilfunknetz noch in Ordnung sein“, sagt Kluge. Manchmal sei auch nur ein Netzanbieter betroffen. Dann könne man sich von Familienmitgliedern, Nachbarn oder Kollegen ein Handy mit anderem Vertrag leihen.

Allerdings sind die Menschen in vielen Regionen Brandenburgs schon glücklich, wenn wenigstens ein Anbieter ein stabiles Netz bereitstellt. Viel Auswahl besteht da nicht.

Was ist, wenn auch alle Telefonverbindungen tot sind?

Idealerweise können Bürger in Notlagen beim Notruf-Ausfall die Durchwahlnummern von Krankenhäusern, Feuerwehr- oder Polizeiwachen direkt wählen. Häufig bei Havarien fallen allerdings auch Telefonverbindungen aus. Wenn sämtliche Netze streiken, bleiben als Anlaufpunkte vor allem offizielle Dienstgebäude wie Rettungsstellen, städtische Feuerwachen oder andere Verwaltungssitze, die über Zugang zum Funknetz der Behörden verfügen. Das ist nämlich unabhängig vom Telefonnetz und in vielen Fällen verfügen diese Zentren über Notstromaggregate.

Allerdings müssen Menschen in Notlagen es dann schaffen, jemanden loszuschicken oder selbst an diesen Behördenstandorten vorstellig zu werden. Beim Notrufausfall am Montag stationierte der Landkreis Prignitz einen Einsatzleitwagen vor der Feuerwehrwache in Karstädt, um eine Anlaufstelle für Bürger zu bieten – denn der Wagen verfügt über Funk. Außerdem wurde in Perleberg am Katastrophenschutzstandort die Befehlsstelle aktiviert.

Bringt es in kleinen Orten etwas, zur Feuerwache zu laufen?

Das Problem: In den kleinen Orten im Land sind Feuerwachen nicht ständig besetzt, denn die Wehren im Land sind meistenteils ehrenamtlich organisiert. Größere Städte haben Berufsfeuerwehren, deren Wachen auch nachts besetzt sind, etwa in Potsdam. In kleinen Orten verfügt zwar die Ortswehr auch über Funk, die Technik ist allerdings in der Regel auf der Wache eingeschlossen. Da die nicht besetzt ist, muss erst der Wehrführer mit dem Schlüssel kommen.

Kommt ein Notruf auch per SMS an?

Die Polizei weist darauf hin, dass Notrufe auch per SMS abgegeben werden können. Die landesweite Nummer lautet: 0049 171 869 2500. Allerdings funktionieren die Textnachrichten nicht, wenn das Handynetz streikt.

Fax-Notruf – gibt es das wirklich noch?

Die Alarmierung mittels Fernschreiber scheint aus der Zeit gefallen, wird aber noch angeboten. Sie ist allerdings keine Alternative im Fall von Netzausfällen, weil dann auch das Fax lahmgelegt ist. Menschen, die nicht sprechen können oder hörgeschädigt sind, können aber per Fax auch im Jahr 2020 noch Notrufe abzusetzen. Tatsächlich bietet die Polizei auf ihrer Internetseite einen Vordruck zum Hochladen und Ausdrucken an. „Diese Faxe werden bei den Leitstellen genauso behandelt wie ein Notruf“, verspricht die Polizei auf der Webseite (https://polizei.brandenburg.de/seite/notfall). Der Faxvordruck enthält Piktogramme, die das Ausfüllen beschleunigen sollen. Man kann zum Beispiel eine Pistole ankreuzen im Falle eines Überfalls oder einen stilisierten Dieb im Fall eines Einbruchs.

In der Anleitung heißt es weiter: „Der Hilfesuchende schickt über ein handelsübliches Faxgerät seine Mitteilung an die bekannte Notrufnummer der Polizei 110.“ Und: „Um dem Hilfesuchenden die Sicherheit zu geben, dass sein Notruf eingegangen ist, bestätigt der Mitarbeiter dies mit einem Antwortfax.“ Damit es im Notfall schneller geht, sollen Menschen mit Beeinträchtigungen sich ausgedruckte Kopien mit ausgefüllten persönlichen Angaben ans Faxgerät legen. Allerdings: Wer hat überhaupt noch ein Faxgerät? Und wer hat die Nerven, im Fall eines nächtlichen Einbruchs erst einmal ein Formular auszufüllen und auf das Bestätigungsfax zu warten?

Warum sind Notruf und Telefon in der Prignitz ausgefallen?

Mit ihrem Einbruch in eine Betriebsstelle der Telekom in Karstädt im Landkreis Prignitz hatten es die Täter in der Nacht zu Montag vermutlich auf das Ausschalten von Alarmanlagen abgesehen. Elf Glasfaser- und ein Kupferkabel waren mutwillig zerstört worden. Am Montagvormittag sei der Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Karstädt gemeldet worden, der vermutlich mit der Zerstörung der Kabel in Zusammenhang stehe, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Dienstag auf Anfrage. Dabei sei ein Tresor gewaltsam aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen habe die Alarmanlage kein Signal gegeben, hieß es. Bereits im September 2019 hatte es im Ort Heiligengrabe einen Einbruch in einen Supermarkt gegeben, wo die Alarmanlage nicht funktionierte, nachdem in einem Verteilerhäuschen Kabel durchtrennt worden waren.

Seit dem Einbruch in das Verteilerhäuschen haben rund 2000 Festnetz- und Internetanschlüsse im Landkreis keine Verbindung. Die Störung solle voraussichtlich bis Dienstagabend behoben sein, sagte ein Telekom-Sprecher auf Anfrage. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagte er. Etwa die Hälfte der Kabel sei bereits repariert. Es stünden aber noch zahlreiche Überprüfungen der Leitungen aus. Aufgrund der Störung waren die Notrufe 112 und 110 aus den Bereichen Karstädt und Umgebung über das Festnetz teilweise nicht erreichbar. Hinweise auf die Täter und Informationen zur erbeuteten Summe gab es zunächst nicht.

Von Ulrich Wangemann und Gudrun Janicke