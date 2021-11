Notrufnummern 110 und 112 in Brandenburg funktionieren wieder

Berlin

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

Die Polizei in Berlin teilte mit, Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030 46644664 anrufen. An einer Lösung werde mit Hochdruck gearbeitet. Gegen 6.15 Uhr kam dann für Berlin die Entwarnung: Die Nummern funktionierten wieder.

Für die Bereiche Potsdam, Havelland, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin soll die 0331 37010 angerufen werden. Auch hier wurde die Warnung aufgehoben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

