Berlin

Corona-Impfungen mit dem Präparat des US-Herstellers Novavax sollen rund um den 21. Februar in Deutschland starten können. Der Bund hatte 3,25 Millionen Dosen Novavax bestellt. Für Brandenburg sollen zunächst 42.000 Dosen mit dem Vakzin zur Verfügung stehen, Ende März sollen es dann insgesamt 120.000 Dosen sein.

Novavax in Brandenburg: Wer bekommt den neuen Impfstoff?

Der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax soll in Brandenburg zunächst nur für Beschäftigte, für die künftig eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, zugänglich sein. Darunter fallen zum Beispiel Personal in Krankenhäusern, Pflegediensten oder Arztpraxen. Der Impfstoff wird zunächst nur an Impfzentren verteilt, nicht an Hausarztpraxen. Zudem werden einige wenige Schwerpunktpraxen mit dem Impfstoff beliefert.

Dafür hat das Gesundheitsministerium jetzt einen Vordruck für eine Arbeitgeberbescheinigung zur Bestätigung der Impfpflicht auf dem Impfportal zum Download veröffentlicht.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmeldung zur Impfung mit Novavax in Brandenburg – geht das bereits?

Noch nicht-immunisierte Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, für die ab dem 16. März 2022 nach Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes eine Impfpflicht gilt, sind aufgerufen, das Impfangebot mit dem neuen Impfstoff zu nutzen. Sie müssen eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen können, um sich in einer Impfstelle mit Novavax impfen zu lassen – sobald der Impfstoff zur Verfügung steht.

Für alle anderen Personen werden erst im Laufe des März – wenn weitere Lieferungen erfolgt sind und ausreichend Impfstoffdosen zur Verfügung stehen – Impfungen mit Novavax möglich sein. Auch darüber wird das Gesundheitsministerium dann rechtzeitig informieren. Eine zentrale Warteliste dafür gibt es nicht, teilte das Land am Donnerstag mit.

Boostern lassen mit Novavax – ist das möglich?

Zunächst ist das Boostern mit Novavax nicht geplant. Erst sollen Ungeimpfte den Impfstoff erhalten. Es ist jedoch denkbar: Studien ergaben, dass Personen, die mit Biontech grundimmunisiert wurden, mit einem Novavax-Booster fünfmal so viele Antikörper entwickelten.

Wie funktioniert der Corona-Impfstoff Novavax?

Der Impfstoff von Novavax ist im Unterschied zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff – wie die Präparate von Biontech und Moderna – noch ein Vektorimpfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Der Hersteller setzt auf ein etabliertes Impfprinzip – die proteinbasierte Methode, die seit Jahrzehnten aus der Impfstoffforschung bekannt ist und auch gegen andere Virusinfektionen genutzt wird.

Das Vakzin Novavax wird aus Kopien der Spike-Proteine an der Oberfläche des Virus hergestellt. Die Spikes lassen sich zu Nanopartikeln zusammensetzen, welche die molekulare Struktur des Coronavirus nachahmen. Ganz so traditionell wie bisherige Proteinimpfstoffe arbeitet aber auch Novavax nicht: Der Hersteller benötigt auch bestimmte Wirkverstärker, sogenannte Adjuvanzien, welche die Immunantwort verstärken. Biontech/Pfizer und Moderna verabreichen mit ihren mRNA-Vakzinen dagegen einen Bauplan mit genetischen Informationen, die den Körper veranlassen, das Spike-Protein für kurze Zeit selbst herzustellen.

Gibt es eine Stiko-Empfehlung für Novavax?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 aus. Sowohl Schwangeren und Stillenden werde der Impfstoff aber noch nicht empfohlen. Der Proteinimpfstoff von Novavax soll zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen eingesetzt werden. Die Stiko kündigte jedoch an, dass weitere Änderungen in ihrer Empfehlung möglich sind.

Mit welchen Impfreaktionen auf den Corona-Impfstoff Novavax muss ich rechnen?

Der Impfstoff wird in zwei Dosen im Abstand von etwa drei Wochen verabreicht, per Injektion in den Oberarm. Laut Studiendaten ist das Mittel gut verträglich und sicher. Erwartbar seien milde Nebenwirkungen wie Druckschmerz an der Einstichstelle, Kopfschmerzen oder Müdigkeit – ähnlich wie bei anderen Präparaten. Impfreaktionen traten unter den Studienteilnehmenden häufiger nach der zweiten als nach der ersten Dosis auf.

Die Impfreaktionen auf eine Corona-Impfung mit Novavax sind ähnlich wie bei anderen Präparaten. Quelle: Moritz Frankenberg/ dpa

Novavax im engeren Sinne kein Totimpfstoff

Totimpfstoffe, auch als inaktivierte Impfstoffe bekannt, enthalten nur abgetötete Viren, die sich nicht mehr vermehren können. Sie können auch Bestandteile der Erreger enthalten – „diese werden vom Körper als fremd erkannt und regen das körpereigene Abwehrsystem zur Antikörperbildung an, ohne dass die jeweilige Krankheit ausbricht“, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Das Mittel von Novavax ist nach dieser Definition ein Totimpfstoff. Auch für die mRNA- und Vektorimpfstoffe gilt das im Übrigen – also alle bislang zugelassenen Mittel in der EU. „Die Covid-19-Impfstoffe enthalten keine vermehrungsfähigen Viren. Insofern können sie mit Totimpfstoffen gleichgesetzt werden“, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner Homepage.

Der Begriff „Totimpfstoff“ wird allerdings nicht einheitlich verwendet. Wenn die Definition lautet, dass das echte Virus oder zumindest Teile davon im Impfstoff enthalten sein müssen, wäre Novavax im engeren Sinne kein Totimpfstoff. Denn der entscheidende Bestandteil, der die Immunantwort auslösen soll, wurde nicht einem echten Virus entnommen, sondern ist ein gentechnisch hergestelltes Virus-Protein. Was viele mit Totimpfstoff meinten, seien „Impfstoffe, die auf Prinzipien beruhten, die man auch bei anderen Impfungen anwendet“, so der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl.

Wie hoch ist die Wirksamkeit von Novavax gegen Corona?

Eine Studie mit fast 30.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den USA und Mexiko ergab, dass das Vakzin zu rund 90 Prozent gegen symptomatische Covid-19-Erkrankungen wirksam war. Diese Daten gehen also von einem sehr hohen Schutz aus. Die Analyse wurde auch als Preprint veröffentlicht. Zu einem ähnlichen Ergebnis war eine im „New England Journal of Medicine“ erschienene Studie mit 15.000 Probanden in Großbritannien gekommen. Die Datenlage ist allerdings noch begrenzt.

Ist Novavax auch gegen Delta und Omikron wirksam?

Beide Studien wurden gemacht, bevor die Delta-Variante dominierte – und bevor Omikron entdeckt wurde. Deshalb ist auch noch nicht klar, wie wirksam Novavax gegen diese Varianten ist. Das Unternehmen selbst verkündete bereits, dass erst mit einem Booster auch bei Delta mit ähnlich hohen Antikörperleveln zu rechnen sei wie beim Ursprungsvirus. Inwieweit das Novavax-Mittel gegen Omikron wirkt, ist noch unklar.

Impfstoffexperten und -expertinnen weisen darauf hin, dass die Technologie von Novavax den Impfschutz in nur wenigen Teilen des Immunsystems anregen könnten. mRNA-Impfstoffe schafften es, die Bildung von wichtigen T-Killerzellen und entsprechenden Gedächtniszellen zu initiieren. „Mit den protein­basierten Impfstoffen stimuliert man dagegen die zytotoxischen T-Zellen kaum und stattdessen vor allem die Antikörperantwort“, erklärte Christian Münz, Professor für virale Immunbiologie an der Uni Zürich. „Das macht es leichter für das Virus, gegen diese Impfstoffe resistent zu werden, weil die Immunantwort nicht so breit aufgestellt ist.“

Von RND, MAZonline