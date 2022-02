Novavax in Brandenburg: Pflegedienste hoffen auf neuen Impfstoff

Potsdam

Wie der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax in Brandenburg verteilt werden soll, ist noch nicht ganz klar. „Es gibt Gespräche zur Logistik“, sagte Dominik Lenz, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Eine Möglichkeit sei es, den Impfstoff direkt an die Krankenhausapotheken zu liefern. Diese könnten dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen. Das sei eine von vielen Ideen, die im Ministerium in der Diskussion seien.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte angekündigt, dass der Impfstoff zunächst bevorzugt an Beschäftigte verteilt werden soll, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sein werden – also beispielsweise Pflegedienste, Rettungskräfte, Krankenhäuser oder Arztpraxen.

Impfstoff für Skeptiker?

Damit verbunden ist die Hoffnung, bisherige Impfskeptiker doch noch überzeugen zu können, weil es sich dabei nicht um einen mRNA-basierten, sondern um den ersten proteinbasierten Corona-Impfstoff handelt. Ein sogenannter Totimpfstoff ist Nuvaxovid – so der eigentliche Name des Präparats – aber nicht.

Die Hoffnung sei nicht unbegründet, heißt es aus dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA). „Die Rückmeldungen der Mitarbeiter sind positiv“, sagte Simone Leske, stellvertretende Vorsitzende des BPA-Landesverbands. Mehrere bisher ungeimpfte Beschäftigte von Pflegediensten hätten angekündigt, sich mit dem neuen Vakzin impfen lassen zu wollen.

Pflegekräfte schmeißen hin

Der Verband begrüßt daher, dass der Impfstoff zunächst in den Bereichen eingesetzt werden soll, die von der Impfpflicht betroffen sind. Zahlen darüber, wie hoch die Quote der ungeimpften Pflegekräfte in Brandenburg ist, liegen dem Verband nicht vor. Allerdings hätten mehrere Beschäftigte wegen der nahenden Impfpflicht schon die Kündigung eingereicht.

Warteliste in anderen Bundesländern

Ein Register, in das sich bevorzugt mit Novavax zu Impfende über das Online-Impfportal eintragen können, wie das in Rheinland-Pfalz schon der Fall ist, gibt es in Brandenburg derzeit nicht. In anderen Bundesländern gibt es bereits Wartelisten für das Vakzin.

In Niedersachsen haben sich bis Mittwoch rund 1900 Menschen auf die Warteliste für eine Impfung gegen das Virus mit diesem Vakzin setzen lassen. In Rheinland-Pfalz ließen sich in den ersten vier Tagen mehr als 9000 Interessenten eintragen.

Der Bund hat 3,25 Millionen Dosen Novavax bestellt und will einige davon zum 21. Februar bereitstellen. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu dem neuen, in der EU ab 18 Jahren zugelassenen Vakzins, gibt es noch nicht. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig.

