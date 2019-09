Eigentlich sind Eröffnungsansprachen in Parlamenten staatstragend – Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel (AfD) schlug jedoch einen vorwurfsvollen Ton an. Im Anschluss an ihre Rede wurde die neue Landtagspräsidentin gewählt – klare Sache für Ulrike Liedtke (SPD).