Potsdam

Der Tod des Musikers Boris „Yellow“ Pfeiffer, Ex-Mitglied der Mittelalterband In Extremo, hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Der 53-Jährige war am Montagabend am Rande einer unangemeldeten Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen zusammengebrochen. Wenig später ist er in einem Krankenhaus gestorben. Zuvor hatte er versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein und ordnete die Obduktion des Leichnams an. Ein solches Todesermittlungsverfahren wird immer dann eingeleitet, wenn eine Todesursache vor Ort nicht festgestellt werden kann. Das Ergebnis liegt nun vor.

Keine Hinweise auf Polizeigewalt

Wie das Polizeipräsidium Potsdam am Donnerstagnachmittag mitteilte, starb Boris Pfeiffer an einer „natürlichen Todesursache“. Bisher lägen keine Erkenntnisse vor, dass seitens der Polizei unverhältnismäßige Gewalt eingesetzt worden sei.

Auf Nachfrage teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) mit, dass Boris Pfeiffer an einer Herzmuskelentzündung gestorben sei. Dies sei das vorläufige Ergebnis der Obduktion.

Der 53-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Montagabend bei der Demonstration eine Polizeikette durchbrechen wollen. Beamte stoppten ihn und stellten seine Personalien fest. Danach habe er seinen Weg fortsetzen können. Kurz darauf sei der Mann auf dem Weg zu seinem Auto zusammengebrochen, sagte eine Polizeisprecherin.

Erste Hilfe geleistet

Polizeibeamte hätten Erste Hilfe geleistet, hieß es. Im Vermerk zur Demo wurde nach Angaben der Sprecherin festgehalten, dass der Mann ohne Widerstand gestoppt werden konnte und es möglich war, seine Personalien aufzunehmen. Erst als er sich wegbewegt habe, sei er zusammengebrochen.

Die Band In Extremo („Sængerkrieg“, „Sterneneisen“, „Quid Pro Quo“) hatte ihre Anfänge in den 90er Jahren und ist unter Fans von Metal und Mittelalter sehr bekannt. Sie mischen mittelalterliche Jahrmarktmusik mit hartem Rock - mit großen Erfolgen in den Charts und internationalen Touren. Die Bandmitglieder haben schillernde Namen wie Das letzte Einhorn, Dr. Pymonte oder Flex der Biegsame. Pfeiffer spielte Dudelsack, Schalmeien und Nyckelharpa.

Im Mai 2021 wurden Differenzen mit Pfeiffer bekannt. Die Band verkündete, dass sie nach über 26 Jahren Bandgeschichte „leider“ mitteilen müsse, dass sie vorerst mit nur noch sechs Mitgliedern durch die Lande ziehen werde.

Bei der Internetwache der Polizei Berlin ist am 26.01.2022 eine Strafanzeige gegen die Polizei zu diesem Sachverhalt eingegangen, die zuständigkeitshalber dem Fachkommissariat Amtsdelikte des Landeskriminalamtes Brandenburg zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet wurde.

Von MAZ-Online; gel/uw