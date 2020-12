Potsdam

Es ist der Landkreis mit den höchsten Infektionszahlen Brandenburgs. Nun erlässt der Corona-Hotspot Oberspreewald-Lausitz drastische Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus bis zum Weihnachtsfest zu stoppen. Dazu gehört eine strenge Maskenpflicht an den Schulen, striktere Regeln für Pflegeheime sowie ein öffentliches Alkoholverbot.

„Wir müssen handeln, sonst kollabiert das Gesundheitswesen und damit gegebenenfalls das öffentliche Leben“, sagte Landrat Siegurd Heinze am Donnerstag. Sein Kreis bekam das Virus in den vergangenen Wochen kaum in den Griff. Nun wurden dort binnen 24 Stunden 76 neue Ansteckungen registriert. 661 Menschen im Kreis sind aktuell infiziert.

Inzidenz in Oberspreewald-Lausitz bei 332

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kletterte auf einen Wert von 331,9 nach 317,3 am Vortag. Es ist damit der mit Abstand am schwersten betroffene Landkreis. Es folgen die Stadt Cottbus (218), der Kreis Spree-Neiße (197) und die Stadt Frankfurt (Oder) (173,2).

Obwohl die Zahl der Intensivbetten aufgestockt worden sei, sei das Krankenhaus an seine Kapazitätsgrenze gekommen, sagte Landrat Heinze. Er appellierte an die Bevölkerung, sich an die Bestimmungen der Allgemeinverfügung sowie an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. „Schützen Sie sich und andere, bewahren Sie sich Ihre Gesundheit“, sagte er.

Rund 50 Covid-Patienten liegen derzeit im Klinikum Niederlausitz. Das heißt: Jedes zehnte Bett ist mit einem Corona-Patienten belegt.

Maskenpflicht in Schulen ab Klasse 1

Die Allgemeinverfügung soll am Freitag veröffentlicht werden und am Montag in Kraft treten. Sie ist vorerst bis zum 20. Dezember befristet.

An den Schulen wird die Maskenpflicht in Schulgebäuden und im Hort ausgeweitet. Sie gilt künftig auch für Grundschüler ab der ersten Klasse. Ausgenommen davon sind die Außenbereiche und der Schulhof.

An den weiterführenden Schulen, also ab Klasse 7, sollen die Klassen verkleinert werden, damit in den Klassenzimmern mehr Abstand herrscht. Ein Wechselmodell aus Fern- und Präsenzunterricht soll das ermöglichen. Ein Teil der Schüler wird also vor Ort unterrichtet, der andere zu Hause. Nach ein paar Tagen wechseln die Gruppen. Eine Ausnahme davon bilden die Förderschulen. Der Sportunterricht wird komplett gestrichen.

Alkoholverbot in Oberspreewald-Lausitz in der Öffentlichkeit

Als erster Kreis in Brandenburg schränkt Oberspreewald-Lausitz auch den Alkoholverkauf ein. Glühweinstände müssen damit auf ihr Adventsgeschäft verzichten. Denn die Abgabe und der Konsum von Alkohol außerhalb von Läden wird in Fußgängerzonen, vor Geschäften, auf Parkplätzen, in Parks und auf Sportplätzen verboten. Das heißt: Der Glühwein zum Mitnehmen ist ebenso tabu wie die Pulle Bier auf der Parkbank. In Geschäften, Supermärkten oder Getränkemärkten darf Alkohol aber weiter verkauft werden.

In Pflegeheimen werden die Besuchsregeln verschärft: Pro Bewohner ist täglich nur ein Besucher zulässig, für maximal eine Stunde. Außerdem dürfen Bestattungen und Trauerfeiern nur im engsten Familienkreis stattfinden. Auch unter freiem Himmel dürfen maximal 25 Menschen gemeinsam Abschied nehmen.

Land arbeitet an Hotspot-Strategie

Schon vor einer Woche hatte der Landkreis die 300er-Inzidenz überschritten. Daraufhin hatte Landrat Heinze in Absprache mit dem Gesundheitsministerium und dem Schulamt die Allgemeinverfügung erarbeitet.

Heinze schließt nicht aus, dass sie auch über den 20. Dezember hinaus verlängert wird. Dies hänge von der Entwicklung in den kommenden zwei Wochen ab, sagte er.

Das Land arbeite derzeit an einer Hotspot-Strategie. Sie soll einheitliche Empfehlungen für Kreise und kreisfreie Städte enthalten, deren 7-Tage-Inzidenz jenseits der Marke von 200 liegt.

Von Torsten Gellner