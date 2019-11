Potsam/Wriezen

Das Oderbruch im Osten Brandenburgs will europäisches Kulturerbe werden. Die Bewerbung der Region um das Europäische Kulturerbe-Siegel sei jetzt zur deutschen Vorauswahl der Kultusministerkonferenz vorgelegt worden, teilte das Kulturministerium am Montag in Potsdam mit. Der mit fast 1.000 Quadratkilometern größte besiedelte Flusspolder Europas verfüge über ein raumübergreifendes Wassersystem, das technische Elemente aus mehr als 250 Jahren integriere.

Das Oderbruch sei eine einzigartige Kulturlandschaft und ein prägnantes Beispiel für die menschliche Formung von Landschaften in der europäischen Geschichte, hieß es. Die Siedlungsgeschichte der Region zeige sich in einer außergewöhnlich hohen Dichte an gut erhaltenen Baudenkmälern und sei unter anderem in Fischer- und Kolonistendörfern bis heute deutlich erkennbar. In Technikgeschichte, landwirtschaftlicher Entwicklung und Migration spiegele sich dort eindrücklich europäische Kultur-, Geistes- und Wirtschaftsgeschichte wider.

Auszeichnung für Denkmäler, Landschaften und Gedenkstätten

Mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel zeichnen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union den Angaben zufolge seit 2011 Kulturdenkmäler, Kulturlandschaften und Gedenkstätten aus, die die europäische Einigung, die gemeinsamen Werte sowie die Geschichte und Kultur der EU symbolisieren.

Bislang wurden den Angaben zufolge in Deutschland unter anderen das Hambacher Schloss, die Rathäuser von Münster und Osnabrück als Stätten des Westfälischen Friedens und die Musikerbe-Stätten Leipzigs mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.

Von RND/dpa