Biesenthal

Eigentlich sollte es ein klassischer Wahlkampfauftritt für Annalena Baerbock (Grüne) werden: Mit Co-Parteichef Robert Habeck steht die Kanzlerkandidatin und Brandenburger Spitzenkandidatin am Dienstag im Naturpark Barnim, genauer im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Berlin. Es geht um das Klimaschutz-Sofortprogramm der Grünen, das, was die Partei in den ersten 100 Tagen Regierungsverantwortung erreichen will. Die Presse ist vor Ort, man bemüht sich um schöne Bilder im geschützten Mischwald.

Die Legende vom Oderbruch im Biesenthal

Doch am Abend des gleichen Tages wird noch ein Video der Kanzlerkandidatin im Netz viral gehen, (mal wieder) nicht so, wie es sich die Kandidatin und das Wahlkampfteam um Baerbock selbst gewünscht hätten. In dem 17-sekündigen Clip, aufgenommen von „Bild“-Reporter Peter Tiede, erzählt Baerbock, ergänzend zu dem, was ihr Partei-Kollege Habeck gerade einwarf:

„Und deswegen haben wir hier in Brandenburg ja mit regionalen Planungsgemeinschaften... dass der Wald hier im Oderbruch anders als der Wald im Süden des Landes ist, wo eben nicht so schöner Mischwald ist, um das genau anzuschauen, und das ist auch die Stärke von guter Politik.“

Ludwigsfelde als Ortsteil von Berlin?

Was hängen bleibt, ist die sichere Verortung ihrer selbst in das Oderbruch. Das Oderbruch beginnt jedoch erst etwa 30 Kilometer östlich vom Biesenthal, wird eher mit der Nähe zur Deutsch-Polnischen Grenze verbunden und sicher nicht mit dem Biesenthaler Becken.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein solcher Patzer passiert der Spitzenkandidatin nicht zum ersten Mal: Wie die „taz“ herausfand, schreibt Baerbock in ihrem eigenen Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ von einem Besuch bei einem Triebwerksunternehmen in „Berlin-Ludwigsfelde“. Ludwigsfelde hingegen ist eine selbstständige Stadt in Brandenburg, kein Teil Berlins – und zu allem Überfluss auch noch in Baerbocks eigenem Wahlkreis gelegen.

Häme auf Twitter

Auf Twitter lässt die Häme nicht lange auf sich warten. User „5 Mark Mike“ sieht Baerbock und Habeck schon als Kommissare im Tatort: „Team Oderbruch“:

Franziska Zimmerer von der „Welt“ beschreibt die Stimmung – insbesondere von Robert Habeck – als „so semi“ im Moor.

Andere, politische Gegner gehen natürlich deutlich härter mit Baerbock ins Gericht, sprechen ihr die Kompetenz als Kanzlerin erneut vollends ab.

Aufmerksamkeit für das Oderbruch

Sich über die plötzliche, mediale Aufmerksamkeit für das Oderbruch freut sich hingegen Twitter-User Tom Strohschneider:

Andere hingegen halten die Debatte für aufgebauscht, wie „Metal_Bullet“: „Oh mein Gott #Baerbock hat den falschen Ort gesagt, Oderbruch – Jetzt muss ich mich aufregen und das wieder zu einen Skandal aufbauschen während #Laschet offen Korrupt ist und Narrenfreiheit genießt.“

Vermutlich geht die Sache für Baerbock glimpflicher aus als andere Krisen, die die Potsdamerin in ihrem Wahlkampf bisher zu bewältigen hatte. Bereits am Mittwochvormittag waren bereits wieder andere Termine Baerbocks in den sozialen Medien Thema.

Von MAZonline