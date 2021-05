Potsdam

Brandenburg steht vor einer Lockerung der Corona-Maßnahmen. Die Regierungsparteien aus SPD, CDU und Grüne haben sich am Montag im Koalitionsausschuss überraschend auf Öffnungsperspektiven zum Pfingstfest verständigt (22. bis 24. Mai).

Die Infektionslage stabilisiert sich weiter, heißt es in einer Mitteilung. Unter der Voraussetzung, dass sich dieser Trend in den nächsten zwei Wochen fortsetzt, bestehe die gute Chance, zu Pfingsten die Außengastronomie zu öffnen. Auch über Öffnungen in den Bereichen Sport, Kultur und Tourismus könne nachgedacht werden.

Zu Himmelfahrt noch keine Öffnungen

„Dabei gilt das Prinzip, außen vor innen zu öffnen und Testkonzepte umzusetzen.“ Zu Christi Himmelfahrt (13. Mai) in anderthalb Wochen bestehen laut Kenia-Koalition noch keine Chancen auf Öffnungen. Dafür seien die Infektionszahlen zu hoch.

Zuvor hatte der Hotel- und Gaststättenverband auf Öffnungen gedrängt. Insbesondere für Geimpfte und Genesene sollten Hotels und Restaurants im Außenbereich wieder öffnen dürfen, forderte der Verband.

