In Brandenburg müssen Schüler und Lehrer künftig Masken zum Schutz vor dem Coronavirus tragen. Das gelte für Flure, Gänge, Treppenhäuser und Aulen, aber nicht im Unterricht und auf dem Schulhof, teilte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Mittwoch mit.

Günther Fuchs, Landeschef der Gewerkschaft Lehrergewerkschaft GEW, bezeichnete eine Maskenpflicht als „dort sinnvoll, wo Abstände nicht wirklich eingehalten – oder Gruppen nicht voneinander getrennt werden könnten“. Das seien beispielsweise Schulflure oder Gemeinschaftsräume. „Wir sollten uns aber an einem Wettbewerb der Überbietung der anderen Bundesländer nicht beteiligen“, bemerkte Fuchs mit Blick auf Nordrhein-Westfalen. Dort gilt an weiterführenden und berufsbildenden Schulen auch im Unterricht eine Maskenpflicht – zunächst bis zum 31. August.

Umdenken bei der Maskenpflicht

Brandenburg folgt dem Beispiel Berlins. Dort hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres ( SPD) vorige Woche eine Maskenpflicht für Schüler, Lehrer und andere Beschäftigte in Schulgebäuden angekündigt. Brandenburgs Bildungsministerium hatte auf MAZ-Anfrage zunächst gesagt, dass eine solche Regelung für märkische Schulen nicht geplant sei.

Rückendeckung erhält Bildungsministerin Ernst aus der SPD-Fraktion. „Wenn die Menschen aus dem Urlaub zurückkommen, kann es passieren, dass die Zahlen schnell wieder ansteigen. Deshalb halte ich die Maskenpflicht für erforderlich und zumutbar“, sagte Fraktionschef Erik Stohn im Gespräch mit der MAZ. Mit Masken auf Fluren und in den Pausen könne verhindert werden, dass im Fall einer Corona-Infektion die ganze Schule in Quarantäne gehen muss. „Unverhältnismäßig wäre es allerdings, die Maske während des gesamten Unterrichts tragen zu müssen“, sagte Stohn.

NRW setzt auf Masken im Unterricht

„Ein längeres Maskentragen beeinträchtigt bei Schülern die Leistungsfähigkeit“, sagte der Präsident ihres Berufsverbands BVKJ, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er kritisierte damit die nordrhein-westfälische Regelung, wonach auch im Klassenzimmer Mund und Nase bedeckt sein sollen.

NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer ( FDP) verteidigte die Regelung. „Wenn sich Schülerinnen und Schüler konstant nicht – weder im Unterricht noch auf den anderen Flächen – daran halten, kann das auch mit einem Verweis von der Schule beziehungsweise einem vorübergehenden einhergehen“, sagte sie. Wenn Schüler in NRW dauerhaft gegen die neue Maskenpflicht verstoßen, könnten sie auch von der Schule verwiesen werden, sagte die Ministerin.

Was, wenn die Maske vergessen wird?

In Berlin droht „Maskenverweigerern“ laut Bildungssentatorin Scheeres in letzter Konsequenz ein Bußgeld. Das sei aber nicht der erste Schritt. „Wir gehen natürlich pädagogisch vor“, so die Senatorin. Als allererstes sei es wichtig, das Gespräch zu suchen. Dabei müsse den Betreffenden klargemacht werden, dass es um Gesundheitsschutz gehe, und zwar den eigenen und den anderer Menschen.

Wenn ein Schüler mal seine Maske vergessen habe, sei das dagegen kein Problem. Kein Kind werde deswegen nach Hause geschickt. Sie habe angeregt, für solche Fälle etwa im Sekretariat einen Masken-Vorrat vorzuhalten, so Scheeres.

