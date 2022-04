Hennigsdorf

Der blau-weiße Zug ist voll besetzt mit Politikern, Ingenieuren und Pressevertreter. Kurz bevor der Triebwagen vom Bahnhof Berlin Gesundbrunnen in Richtung Norden abfährt, senkt sich der Stromabnehmer auf das Fahrzeugdach, kein Kontakt mehr zur Oberleitung. Aber auch kein Dieselmotor brummt, als sich der Zug in Bewegung setzt. Nur ein leises summen ist zu hören.

Der Testzug fährt auf der Strecke des RE 6, dem Prignitz-Express, in Richtung Wittenberge. Es ist die letzte Regionalexpress-Linie im Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), die noch komplett mit einem klimaschädlichen Dieseltriebwagen befahren wird.

224 Kilometer: Weltrekord für Akku-Züge aufgestellt

Grund sind fehlende Oberleitungen für den Einsatz von Elektrotriebwagen. „Flirt Akku“ heißt der neue Zug der Firma Stadler, der dieses Problem lösen könnte und heute vorgestellt wird. Der Name steht für „flinker, leichter Intercity- und Regional-Triebzug“ – der Zusatz Akku zeigt an, dass das Gefährt streckenweise im Batteriebetrieb, auch ohne Stromzufuhr fahren kann.

Bettina Jarasch, Thomas Dill, Guido Beermann und Alexander Kaczmarek (von links) im Pressegespräch während der Testfahrt. Quelle: Till Eichenauer

Immer wieder bremst der Zug auf Testfahrt überraschend ab. „Machen Sie sich keine Sorgen, die Batterie wird bis nach Hennigsdorf durchhalten“, sagt Elke Krokowski, Pressesprecherin des VBB. Laut Jure Mikolcic vom Zugbauer Stadler, hat der Flirt Akku vor kurzem erst den Weltrekord für Batterie-Züge aufgestellt. „Ursprünglich war die Reichweite des Zuges auf 80 Kilometer ausgelegt. Ende letzten Jahres sind wir 224 Kilometer mit einer Ladung gefahren und es damit ins Guinessbuch geschafft.“

Das Unternehmen hat den Zug seit 2018 im Rahmen eines Forschungsprojektes zusammen mit der Technischen Universität Berlin und dem Energieversorger EWE unter allen Witterungsbedingungen getestet. Achilles Brecht, Ingenieur beim Hersteller Stadler, erklärt den Prototypen: „Wir haben einen gebrauchten Zug genommen und umgerüstet. Die Akkus wurden auf dem Dach und im Boden verstaut. Zusätzlich wurde eine Toilette mit Batteriepaketen gefüllt.“

Die umgebaute Toilette, die im Prototyp als Lager für zusätzliche Batterien dient. Quelle: Till Eichenauer

Während der Testzug in Hennigsdorf hält, wird der Stromabnehmer ausgefahren und lädt die Batterien über die Oberleitungen. Für eine volle Ladung braucht der Zug laut Brecht ungefähr eine halbe Stunde. „Es ist geplant, in elektrifizierten Teilabschnitten – quasi im Vorbeifahren zu laden. Und vor allem in den Endstationen, bevor der Zug die Strecke wieder zurückfährt.“

Mittlerweile stellt die Firma bereits fertige Akku-Züge her. Im nächsten Jahr kommen die Ersten in Schleswig-Holstein zum Einsatz. „Durch die Akkus wiegt der Zug am Ende 10 bis 15 Prozent mehr als das herkömmliche Modell. Trotzdem schafft er ebenso eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern in der Stunde und kann bis zu 310 Fahrgäste transportieren“, so Brecht.

„Keine Oberleitung? Kein Problem!“ Die Schweizer Firma Stadler will die Lücke im Schienenverkehr schließen. Konkurrenten wie Siemens haben ähnliche Akku-Züge im Angebot. Quelle: Till Eichenauer

Für Guido Beermann, Brandenburgs Minister für Infrastruktur und Landesplanung, sieht in der durch Züge wie den Flirt Akku bereits eine Zeitenwende: „So wie der Dieselmotor einst die Dampflokomotive abgelöst hat, werden Züge wie dieser jetzt die Verbrenner überflüssig machen.“

Bettina Jarasch, Senatorin für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz in Berlin, hofft, dass auch in Brandenburg und Berlin bald, neue Technologien zur Verfügung stehen, um die letzten Dieselzüge möglichst schnell stillzulegen zu können: „Seit Kurzem wissen wir, dass nicht nur der Klimawandel uns bedroht. Mit dem Ukraine-Krieg ist klar, dass wir schnell unabhängig von fossilen Energien werden müssen.“ Um dies Ziel zu erreichen, suche man „technologieoffen“ nach Lösungen.

Batterie-Technik oder Wasserstoff?

Denn es gibt auch Alternativen zum Akku-Zug. Bereits im Februar haben die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) einen Forschungsvertrag für den Einsatz von Regionalbahnen mit Wasserstoffantrieb unterschrieben. Auf der Strecke der Heidekrautbahn (RB27) in Oberhavel und Barnim sollen ab 2024 Züge mit Brennstoffzellen unterwegs sein. Der Wasserstoff soll nachhaltig mit Windkraft aus der Region erzeugt werden.

Ein in der letzten Woche veröffentlichtes Gutachten im Auftrag des VBB hat sieht jedoch auf der Strecke des Prignitz-Expresses beim Akku-Zug einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber Wasserstofffahrzeugen. Bis 2028 könne eine Teil-Elektrifizierung der Strecke vorgenommen werden, die den Einsatz möglich macht. Die Investitionen in die Oberleitungen werden jedoch immer noch auf ca. 151 Millionen Euro geschätzt.

Der Akku-Zug im Bahnhof Hennigsdorf, mit aufgefahrenem Stromabnehmer. Auf Teilabschnitten der Strecke sollen im Vorbeifahren die Batterien geladen werden. Quelle: Till Eichenauer

Das Projekt ist Teil des Verkehrsprojektes „i2030“. Unter dem Motto „Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ wollen die beiden Länder zusammen mit dem VBB, der Deutschen Bahn und der Niederbarnimer Eisenbahn die Schieneninfrastruktur in der Metropolregion bis zum Ende des Jahrzehnts ausbauen. Ziel ist es, ein erweitertes Netz zu schaffen und mehr Züge fahren zu lassen.

Unklar bleibt bis zum Schluss, ob die Akku- oder Wasserstoff-Züge dauerhaft im Einsatz sein sollen oder nur eine Übergangslösung für die gut 27 Prozent des Streckennetzes sind, die in Berlin und Brandenburg noch nicht mit Oberleitungen versehen sind. Für Minister Beermann ist der Wasserstoff- und Batterieantrieb „eine Alternative für eine komplette Elektrifizierung der Strecken, die ein erheblicher Kostenpunkt ist.“

Thomas Dill, zuständig für Nahverkehr beim VBB, sieht dies jedoch anders: „Unser Ziel ist nach wie vor die Vollelektrifizierung. Es ist eine Brückentechnologie für 12 bis 24 Jahre, bis wir die Oberleitungen aufgebaut haben. Wenn wir dies früher schaffen, können wir die Batterien aus den Zügen einfach wieder ausbauen.“

Von Till Eichenauer