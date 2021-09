Potsdam

Ein schöner Nachmittag Mitte September: Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) war mal wieder aus der Prinzen-Rolle des Kanzler-Kandidaten in die regionalere des Direktkandidaten seiner Partei im Wahlkreis 61 geschlüpft. Diesmal besuchte er das spendenfinanzierte Kinderhausprojekt „Arche“ in Potsdam-Drewitz, wo Kinder und Jugendliche Unterstützung auf allen Ebenen erfahren: vom kostenlosen Mittagstisch bis hin zu Spiel, Spaß und Hilfe bei den Hausaufgaben.

Scholz brachte viel Zeit mit, hörte aufmerksam zu und nahm sogar den Ping-Pong-Schläger in die Hand, um eine Runde mitzuspielen. Dennoch: Bei den kleinen „Arche“-Stammgästen war auch eine Frau Thema. „Magst du Angela Merkel?“, war eine der Fragen an Olaf Scholz. „Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen“, antwortete Scholz, der sich auch nicht von der bohrenden Nachfrage aus dem Gleichgewicht bringen ließ: „Warum hast du sie dann nicht mitgebracht?“ Ob er die Angela Merkel denn nicht anrufen könne, so die Bitte eines weiteren Jungen an Scholz.

Ob die Kinder wissen, wer der Mann ist? Ja – „der nächste Kanzler“

Kanzler der Kinderherzen - daran muss er offenbar noch arbeiten. Aber es gab auch Rückenwind für den Wahlkämpfer. Als ein Reporter die kleinen „Arche“-Stammgäste fragte, ob sie denn wüssten, wer dieser Herr Scholz sei, reagierte ein Mädchen prompt: „Der nächste Kanzler.“ Kindermund tut Wahrheit kund?

Vor etwas mehr als einem Jahr noch hätte kaum jemand in Potsdam einen SPD-roten Heller auf Scholz‘ Höhenflug gewettet. Die Umfragewerte waren bekanntlich im Keller. Auch in Potsdam ließ nach dem Bekanntwerden seiner Kandidatur Kritik nicht lange auf sich warten. Der Ex-Hanseat verdränge mit seiner Prominenz die lokalen Bewerber; ihm fehle der Stallgeruch. Tatsächlich ist Scholz erst 2018 an die Havel gezogen. Seine Frau, Britta Ernst, war da schon seit einem Jahr Bildungsministerin in Brandenburg. Als ihr Mann vom Hamburger Rathaus ins Berliner Bundesfinanzministerium wechselte, kam es zur Familienzusammenführung.

Für Olaf Scholz schließt sich in Potsdam ein Kreis

Seine vergleichsweise kurze Potsdam-Biografie wurde ihm von manchen angekreidet. Der Wahlkreis 61 war der einzige, den die SPD bei der letzten Bundestagswahl in ganz Ostdeutschland gewonnen hatte. Und nun sollte sich ausgerechnet ein Westdeutscher um dieses Bundestagsmandat bewerben? Darauf im MAZ-Interview angesprochen, sagte Scholz damals: Es gehe nicht um die Herkunft, sondern um den Einsatz für den Wahlkreis. Gleichwohl sei das biografisch „ein ganz besonderer Moment“ für ihn. „Als junger Anwalt für Arbeitsrecht habe ich nach 1990 an vielen Orten im Osten Deutschlands Betriebsräte und Gewerkschaften unterstützt, als es darum ging, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben.“ So etwas sensibilisiert; in gewisser Weise schließt sich nun ein Kreis.

„Alt wie ein Baum“ ist Scholz noch nicht in Potsdam geworden. Aber er hat Wurzeln geschlagen. Und anders als Nessie am Loch Ness ist er auch schon in der freien Wildbahn der Landeshauptstadt gesichtet worden. Heißer Tipp: Bassinplatz. Hier soll Scholz, der dem Vernehmen nach den Spitzenplatz am heimischen Herd inne hat, bisweilen an Samstagen Einkäufe erledigen. Tatsächlich ergibt der Faktencheck: Er kam, sah und kaufte. „Ja“, bestätigt der Mann am Käsestand, „Schweizer und österreichischen Käse.“ Ein freundlicher Kunde sei er gewesen. Allerdings, räumt der junge Mann ein, habe er den Käse-Kenner vor ihm zuerst gar nicht erkannt. Erst als er die Personenschützer im Hintergrund sah, sei bei ihm der Groschen gefallen.

Ohne Sicherheitsleute ist Scholz auch in Potsdam nie unterwegs

Ohne seine Sicherheitsleute kann der Vizekanzler, der dieselbe Rundum-Bewachung wie die Kanzlerin bekommt, keinen Schritt vor die Tür machen. Und so finden sogar seltene zweisame Abende von Olaf Scholz und Britta Ernst – zum Beispiel in der „Garage du Pont“, einer umgebauten, ehemaligen Tankstelle mit schickem Design nahe der Glienicker Brücke – in Begleitung statt. Immerhin sind die wachsamen Beschützer aber an einem anderen Tisch platziert. Auch in bei seinen regelmäßigen Jogging-Runden oder in der „Biocompany“ an der Schiffbauergasse soll Scholz schon mit seiner kleinen Karawane im Schlepptau erspäht worden sein.

Vizekanzler Olaf Scholz und seine Ehefrau Britta Ernst, die Brandenburgs Bildungsministerin ist, am Sonntag beim Gang zum Wahllokal in Potsdam. Quelle: Julius Frick

Verbürgtermaßen war er auch schon mehrmals im urigen Traditionslokal „Otto Hiemke“ in einem der Babelsberger Weberhäuschen. SPD-Parteifreund und Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck hat ihm den Geheimtipp gezeigt. Dort kann man sich noch an den Gast erinnern, aber ohne dramatische Details oder Hinweise auf irgendwelche exzentrischen kulinarischen Vorlieben. Nur dass er „nicht von oben herab“ gewesen sei, das vermag die blonde Dame hinterm Tresen zu sagen.

Darin stimmen überhaupt viele überein, mit denen man spricht. Dass sich unter der spröde wirkenden Schale des öffentlichen Spitzenpolitikers, der bisweilen wie das fleischgewordene Bürgerliche Gesetzbuch wirkt, im Privaten ein weicher Kern verbirgt. Scholz sei ein Mann „mit Herz“, sagt beispielsweise Wolfgang Blasig, SPD-Landrat von Potsdam-Mittelmark. „Wenn man das erst einmal freigelegt hat, ist man erstaunt, wie groß es ist.“ Dass Scholz sein Herz für Potsdam entdeckt habe, verwundert Blasig nicht. Nicht zuletzt, weil ihm die Gemengelage – die starken Kontraste zwischen reicheren und sozial schwächeren Wohngegenden – aus seiner Heimatstadt Hamburg nur allzu vertraut sei. „Solche Gegensätze ist er gewohnt und er hat sich gut dabei gemacht, sie auszugleichen.“ Natürlich ist da noch eine weitere, offensichtliche Parallele zwischen dem Stadtstaat und der Landeshauptstadt: der Wasserreichtum.

SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei einem oeffentliches Buergergesprsech auf dem Marktplatz Schlaatz. Quelle: Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de

Übers Wasser gehen kann der neue SPD-Messias zwar noch nicht. Seine Affinität zum nassen Element ist aber hinlänglich bekannt. Weshalb Olaf Scholz und Britta Ernst nicht lang nach ihrer Ankunft in Potsdam auch gerne die Einladung zu einer ausgedehnten Paddeltour rund um Potsdam annahmen. Jürgen Eschert – Kanu-Olympiasieger von 1964 in Tokio und Ehrenpräsident des Fördervereins des KC Potsdam – hatte sie ausgesprochen. Man kannte sich schon von früher, als Scholz noch erster Bürgermeister in Hamburg war. Die Hansestadt ist die Wiege des Kanusports in Deutschland; hier wurde der Deutsche Kanuverband vor mehr als 100 Jahren gegründet. Eschert schätzt an Scholz dessen „Zielstrebigkeit, Teamfähigkeit und eiserne Disziplin und dass er immer einen kühlen Kopf behält – ein typischer Sportler eben“.

Olaf Scholz und Britta Ernst im Tourenkanu um Potsdam

In Hamburg hatte der Politiker das Rudern als Ausgleich für sich entdeckt und dabei „Ausdauermuskeln“ erworben, wie der Ex-Leistungssportler anerkennend konstatiert: „Ein sehr guter Ruderer und Kanute muss die gleichen Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen wie ein sehr guter Politiker. Beide müssen immer einen geraden Kurs fahren, nicht im Zickzack.“ Bei der Havel-Fahrt im Tourenkanu – übrigens eine Premiere für das Ehepaar Scholz-Ernst – hätten beide eine gute Figur gemacht. Mehrere Stunden vom Luftschiffhafen bis zur Glienicker Brücke und wieder zurück – keine Kleinigkeit. Und sonst so? „Im Gespräch ist er sehr lustig, er hat oft dieses Schmunzeln im Gesicht“, bestätigt auch Eschert die wenig gekannte Seite des Sozialdemokraten.

Ein Bild aus dem April 2018: Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst (SPD) sowie Ehemann und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) paddeln mit Jürgen Eschert, Kanu-Olympiasieger 1964, im Urlaub in Potsdam. Quelle: Stephan Henke

Der hat sich seine neue Heimat nicht nur auf dem Wasser erfahren. Zu Lande haben sich im Zuge des Wahlkampfs auch unglaublich viele Potsdam-Meilen angesammelt. David Kolesnyk, SPD-Generalsekretär in Brandenburg und verantwortlich für den SPD-Wahlkampf im Wahlkreis, hat den Überblick: „Seit Februar waren es 120 Termine im Wahlkreis.“ Mit mehr als 3000 Menschen habe der Kandidat bei den öffentlichen Bürgerversammlungen und „Townhalls“ im Wahlkreis gesprochen. Die Bandbreite war groß: Im Mädchentreff „Zimtzicken“ war Scholz, der sich selbst als Feminist bezeichnet, ebenso wie im Schuhladen in der Brandenburger Straße, wo er sich von den Pandemie-Auswirkungen auf die Händlerschaft erzählen ließ.

Rodeln im Welterbe-Park? Scholz sorgte in Potsdam auch für Empörung

Dennoch tritt der Wahlmärker hin und wieder immer noch ins Fettnäpfchen bei den Einheimischen. Beim MAZ-Wahltalk wurde er Anfang September gebeten, eine typische „Potsdam-Geste“ zu machen. Als Scholz dann mit den Fingern die Maße eines Teltower Rübchens zeigte, sorgte das für leichtes Erstaunen. Geradezu empört reagierten hingegen manche, als der Kandidat in einem Bürgertalk seine Kritik an den Vorschriften im Park Babelsberg äußerte – etwa am Rodelverbot. Scholz verkenne, dass es sich bei der historischen Anlage nicht um einen Naherholungspark handle, sondern um Weltkulturerbe mit äußerst sensibler, schützenswerter Substanz. Zu den Trägern der Schlösserstiftung, zu der Park Babelsberg gehört, zählt neben den Ländern Berlin und Brandenburg auch der Bund. Als dessen Vertreter hätte der Vizekanzler von „Populismus“ Abstand nehmen müssen, so der Vorwurf.

Stress mit den Nachbarn am Alten Markt

Für Schlagzeilen sorgte auch der Umzug des Politikers von der Berliner Vorstadt – einem Domizil der Schönen und Reichen – an den Alten Markt neben dem Landtag und dem Museum Barberini – ebenfalls eine Adresse der Besserbetuchten. Doch nicht der Umstand, dass Scholz nicht den Sozi im Plattenbauviertel geben will, machte miese Stimmung. Vielmehr gingen die neuen Nachbarn auf die Barrikaden. Sie beklagten mangelhafte Information über die plötzliche starke Polizeipräsenz, die sie als einschränkend empfanden, und andere Beeinträchtigungen im Alltag.

Olaf Scholz besucht die Feierlichkeiten anlässlich des 70. Geburtstags des ESV Lokomotive Potsdam in der Berliner Vorstadt. Hier mit dem Hafenmeister des Vereins. Quelle: Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de

Doch mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben. „Herr Scholz und seine Gattin sind zu unserem Hoffest gekommen, haben sich viel Zeit genommen und hatten ernsthaftes Interesse an uns als Nachbarn“, erzählt Tobias Roth, der im selben Haus wohnt und einen positiven Eindruck gewonnen hat. „Er ist sehr nüchtern und man merkt, dass er Hamburger ist – aber das ist auch gut so.“ Nüchtern blieb Olaf Scholz auch beim Hoffest. Nur alkoholfreies Bier während des Wahlkampfs, lautete die Devise. Aber irgendwann soll groß nachgefeiert werden. Dieses Versprechen hat Tobias Roth nämlich vom prominenten Neuzugang bekommen. „Wenn er Kanzler wird, macht er eine Party für die Nachbarn. Darauf werde ich Herrn Scholz festnageln.“

Doch wie sieht die Zukunft für den Wahlkreis 61 aus, sollte der Bundestagsabgeordnete Scholz zugleich Deutschlands nächster Kanzler sein? Wird er dann nur noch in höheren Sphären schweben und das Potsdamer Klein-Klein hinter sich lassen? Nein, versichert er unter Verweis auf den bisherigen Wahlkampf, bei dem er trotz der unzähligen deutschlandweiten Termin viel vor Ort war. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das werde ich unbedingt so weiterführen.“ Kann ja sein, dass er dann auch mal Angela Merkel in die „Arche“ mitbringt.

Von Ildiko Röd