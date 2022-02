Hannover

Der Omikron-Subtyp BA.2. könnte die aktuelle Omikron-Welle noch einmal verlängern, schreibt die Expertenrat der Bundesregierung in seiner sechsten Stellungnahme. Die Anfang des Jahres zunächst vor allem in Dänemark, Großbritannien und den USA bemerkte Viruslinie hat auch hierzulande in den letzten Wochen merklich zugelegt. Der Anteil in einer Stichprobe untersuchter Corona-Fälle sei zuletzt auf 14,9 Prozent gestiegen, hält das Robert Koch-Institut in seinem jüngsten Wochenbericht fest. Diese Angabe bezieht sich auf die Woche bis zum 6. Februar - für die Woche davor gibt das RKI den Anteil mit 10,4 Prozent an.

Grob geschätzt könne BA.2 Anfang bis Mitte März auch in Deutschland übernehmen, sagte die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek im NDR Info-Podcast “Coronavirus Update”. Das Problem: BA.2 unterscheidet sich in seiner genomischen Sequenz so stark von BA.1., dass diese als eigenständige besorgniserregende Variante klassifiziert werden müsse, resümieren Forschende aus Japan in einer neuen Preprint-Studie. Es gebe auch virologische Hinweise darauf, dass BA.2 pathogener sein könnte als die bisherige Omikronvariante.

Eindeutig ist die Datenlage dazu derzeit aber nicht. Untersuchungen aus Großbritannien etwa konnten keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Subtypen feststellen. Ob sich die Omikron-Welle in Deutschland wirklich länger hinzieht, BA.2 das Infektionsgeschehen übernimmt und womöglich mehr Menschen als bislang krank macht, lässt sich derzeit nicht konkret vorhersagen.

Von RND/she