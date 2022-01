Potsdam

Die Präsenzpflicht an Brandenburgs Schulen bleibt wohl auch über den 19. Januar hinaus ausgesetzt. Das Bildungsministerium strebt eine Verlängerung der aktuellen Regelung bis zum Ende des ersten Schulhalbjahrs (31. Januar) an, wie es in einem Bericht an den Bildungsausschuss des Landtags heißt.

„Darüber entschieden wird zu gegebener Zeit unter Würdigung des aktuellen Infektionsgeschehens und der Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern das tägliche Testen zu ermöglichen“, heißt es.

Präsenzpflicht bleibt aufgehoben

Seit dem 29. November ist die Präsenzpflicht ausgesetzt. Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder nicht. Von dieser Möglichkeit machen aber nur wenig Eltern Gebrauch.

Ähnlich wie vor den Weihnachtsferien nähmen schätzungsweise circa 2,5 bis 5 Prozent der Schülerinnen und Schüler die ausgesetzte Präsenzpflicht in Anspruch.

Eltern müssen es der Schule schriftlich mitteilen; das Fernbleiben wird als entschuldigtes Fehlen dokumentiert. Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler am Anfang der Woche mit Lernaufgaben versorgen. Ein Anspruch auf Distanzunterricht besteht aber nicht.

Tägliche Tests ab Mitte Februar

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) rechnet damit, dass bis Mitte Februar so viele Antigen-Schnelltests zur Verfügung stehen, dass sich die Schülerinnen und Schüler dann fünfmal und nicht wie aktuell dreimal in der Woche testen müssen.

Sie kündigte an, dass die Test-Lieferung nach den Winterferien beginnen soll. Das Ziel sei, allen Schulen in Brandenburg ab dem 14. Februar ausreichend Tests zur Verfügung zu stellen, damit fünfmal die Woche getestet werden könne, sagte Ernst. Ende Dezember habe ein Anbieter den Zuschlag nach einer europaweiten Ausschreibung erhalten. Bisher sind drei Corona-Tests Pflicht, um die Schule zu besuchen.

Hoher Krankenstand unter Lehrern

Der Unterricht in Brandenburgs Schulen ist nach Darstellung von Bildungsministerin Ernst nach den Weihnachtsferien planmäßig angelaufen. Die Krankheitsquote bei den Lehrkräften hat sich mit 12 bis 13 Prozent gegenüber Dezember nicht erhöht, sagte sie am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Das entspricht auch in etwa dem Niveau von vor einem Jahr. Allerdings haben nur 0,6 Prozent der Lehrer ein Corona-Attest. Der Krankenstand bei den Schülern liegt bei knapp 7 Prozent.

Zur Absicherung des hohen Unterrichtsausfalls hat das Ministerium im Jahr 2021 das Vertretungsbudget um insgesamt 2,96 Millionen Euro verstärkt, davon stammen 2,66 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirmt.

Bis zu einer Krankheitsquote von 20 Prozent könnten die Schulen den Unterricht mit eigenen Mitteln aufrechterhalten. Ernst betonte, dass die Schulen seit den Sommerferien im Präsenzunterricht offen seien.

Kein Wechselunterricht

Ernst will an offenen Schulen festhalten und sieht derzeit noch keinen Anlass, um auf Wechselunterricht umzusteigen. Ein flächendeckender Wechselunterricht sei kein adäquates Instrument, um auf erhöhte Krankheitsstände zu reagieren, sagte Ernst. Denn auch guter Wechselunterricht setze eine bestimmte Zahl von Lehrkräften voraus.

Notfallplan

Derzeit arbeitet das Ministerium an Notfallplänen, wie bei massiven Krankheitsfällen im Zuge der Omikron-Variante der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden soll. Laut Ernst können die Schulen bis zu einer Krankheitsquote von 20 Prozent den Unterricht absichern. Ernst betonte, dass es keinen Automatismus gebe, wonach bei einem höheren Krankenstand die Schulen in den Wechselunterricht gehen.

Wie ein solcher Notfallplan aussehen soll, ist offen. Es gehe darum, die Schulen in die Lage zu versetzen, weiterhin eine gute Unterrichtsversorgung zu ermöglichen. Überarbeitet wird auch die Benotungs-Verordnung für den Fall, dass es zu Unterrichtseinschränkungen kommt.

In der Verordnung soll festgehalten werden, wie die Leistungsbewertung von Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Unterrichtsformen (Wechsel- oder Distanzunterricht) insbesondere im zweiten Schulhalbjahr geregelt sein soll.

Testpflicht an den Kitas

Die Ministerin bekräftigte die Absicht der Landesregierung, dass auch Kinder ab einem Jahr in Krippen und Kitas künftig zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dies solle kommende Woche in der Eindämmungsverordnung verankert werden. Dazu müsse mit Kommunen und Trägern aber noch eine Einigung über die Beschaffung und Finanzierung der Tests erzielt werden. Daher sei noch nicht absehbar, wann die Tests für die Kleinsten starten können. Die Testkits sollen von Kommunen und Trägern dezentral beschafft und die Kosten vom Land erstattet werden.

Von MAZ-Online; gel