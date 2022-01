Potsdam

In Brandenburg sorgt die um sich greifende Corona-Virusvariante Omikron für eine zunehmende Belastung der kritischen Infrastruktur. Besonders betroffen sind die Krankenhäuser des Landes wegen der rasant steigenden Zahl der Infektionen und der in Quarantäne geschickten Beschäftigten.

Nicht nur auf Intensivstationen, sondern zunehmend auch auf Normalstationen von Kliniken gebe es „Personalausfälle punktuell in größerem Umfang“, hieß es am Donnerstag aus dem Krisenstab zur Aufrechterhaltung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung (KAGEP), der im Gesundheitsministerium angesiedelt ist. Es seien Einschränkungen des Leistungsangebots zu befürchten.

300 Corona-Kranke auf Normalstationen

Die interne Warnampel steht bei der Personalsituation sowie der Bettenauslastung auf Intensivstationen auf „gelb“. Die Lage sei aber noch nicht dramatisch, wird ausdrücklich betont. Eine Verlegung von Covid-19-Patienten im Land sei derzeit nicht notwendig.

Landesweit seien mehr als 500 freie Betten vorhanden, um Covid-19-Patienten aufzunehmen. Derzeit liegen den Angaben zufolge rund 300 coronaerkrankte Patienten auf Normalstationen.

Angespannt ist die ambulante Versorgung. So würde es bei Vertragsärztinnen und Vertragsärzten zu einer hohen Arbeitsbelastung kommen. Der Grund ist die steigende Zahl an Patienten, die sich testen und impfen lassen, wie es im Lagebericht weiter heißt. Keine Beeinträchtigungen gibt es in den Pflegeeinrichtungen des Landes, bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Arzneimittelversorgung in Apotheken gibt es keine Probleme – die Ampel steht auf „grün“.

Die Warnampel „rot“ steht für „erhebliche Einschränkungen“, „gelb“ für „die Gefahr erheblicher Einschränkungen“ und „grün“ für „keine erheblichen Einschränkungen“.

Ausfälle auch bei Polizei und Katastrophenschutz

Personelle Ausfälle gibt es beim Brand- und Katastrophenschutz und bei der Polizei des Landes. Diese lägen aber „im grünen Bereich“, wie es aus dem Krisenstab für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Pandemie (KASOP) hieß, der zum Innenministerium gehört. Die personellen Ausfälle könnten kompensiert werden; es komme zu keinen Einschränkungen.

Aufgrund der hohen Krankenstände beim Personal ist der öffentliche Nahverkehr landesweit „etwas ausgedünnt“. So gelte in Cottbus ein Ersatzfahrplan. Wegen hoher Kranken- und Quarantäne-Zahlen ist die Kinderbetreuung in mehreren Landkreisen gefährdet. So kommt es laut Krisenstab zu Einschränkungen wie verkürzten Betreuungszeiten oder Kita-Schließungen in Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz sowie in Potsdam.

Stübgen: Kein Grund zur Sorge

Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte auf Anfrage, die hohe Infektionslage sei in allen Bereichen spürbar. Es gebe aber keinen Grund zur Sorge. „Sicherheit und öffentliche Ordnung sind in ganz Brandenburg gewährleistet.“ Sollte sich die Lage verschärfen, könne sofort reagiert werden, betonte der Minister.

Auch in Berlin machen sich die erhöhten Infektionszahlen bei der kritischen Infrastruktur bemerkbar, wie an Krankenhäusern und bei den Wasserbetrieben.

Inzidenzen auf Höchstständen

Bei der Zahl der Infektionen gibt es wieder Höchststände. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 5539 neue Ansteckungen – das ist der höchste Wert seit zwei Jahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen nahm landesweit rasant auf 788,9 zu. In Potsdam stieg der Wert auf 1233,9. Das ist noch mehr als in Berlin mit 1154,2. Auch im Kreis Teltow-Fläming ist die Inzidenz mit 1016,6 mittlerweile vierstellig.

Der Gesundheitsausschuss des Landtags billigte mit Stimmen der Koalition die seit Montag geltenden schärferen Corona-Regeln für Brandenburg, zu denen die Einführung der 2G-plus-Regel in Gaststätten und die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen gehören. Die Linke enthielt sich, AfD und Freie Wähler lehnten die Verschärfung der Regeln ab.

Nach einem Kompromiss mit der CDU tritt die 2G-plus-Regel für Gaststätten außer Kraft, wenn die Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten zurückgeht. Das ist derzeit nicht der Fall. Die Warnampel zeigt für den Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten mit 13,7 Prozent weiter Gelb. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100 000 Einwohner in einer Woche liegt mit 2,9 weiter im grünen Bereich, der Wert hat zum Vortag aber etwas zugelegt.

Novavax zunächst nur für Pflegekräfte

Der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax soll auch in Brandenburg zunächst nur für Pflegekräfte und medizinisches Personal zur Verfügung stehen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums stünden zur ersten Lieferung am 21. Februar für Deutschland zunächst nur 1,75 Millionen statt der erwarteten 4 Millionen Dosen des so genannten Totimpfstoffs zur Verfügung, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag in der Fragestunde des Landtags.

Daher sollen zunächst diejenigen berücksichtigt werden, für die ab Mitte März eine Impfpflicht gilt, sagte Nonnemacher. Auch eine Impfung von besonders gefährdeten Menschen solle Vorrang haben. Weitere Lieferungen des Impfstoffs von Novavax könnten ab Ende Februar erfolgen, berichtete die Ministerin.

Von Igor Göldner