Omikron-Welle: Brandenburger Landesbedienstete sollen sich zu Not-Diensten melden

Potsdam

Aus Sorge vor der anschwellenden Infektionswelle mit der Omikron-Variante ruft die Brandenburger Landesverwaltung Behördenmitarbeiter auf, sich freiwillig zur Betreuung von Senioren, Kranken und anderen besonders schutzbedürftigen Bürgern zu melden. In einem internen Schreiben des Landesamts für Soziales und Versorgung an alle Landesbediensteten heißt es, man stehe „vor einer Situation, in der nicht ausgeschlossen werden kann, dass in den Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe durch massive Personalausfälle selbst die elementare Versorgung dieser Menschen nicht gewährleistet ist.“

Warnung vor „dramatischer Situation“

Wer über eine Ausbildung oder sonstige Erfahrungen in Pflege, im sozialen oder pädagogischen Bereich verfügt, möge sich als Bestandteil einer Notfallkette registrieren lassen, so die Bitte der Landesverwaltung. Im vergangenen Jahr habe es Situationen gegeben, in denen es an Personal gemangelt habe und auch andere Einrichtungen oder Personaldienstleister niemanden hätten abstellen können. Solche „dramatischen Situationen“ gelte es zu vermeiden, heißt es in dem Schreiben.

Bei den Einsätzen gehe es voraussichtlich „meist nur um einzelne Schichten, um wenige Tage, bis die Einrichtung wieder aus sich selbst heraus die Versorgung sicherstellen kann“, erwartet das Landesamt. Mit der Registrierung gehen Landesbedienstete keine Verpflichtung ein, versichert die Behörde. Insgesamt schaue man angesichts der Ausbreitung des Virus „mit großer Sorge auf die nächsten Wochen“.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich auf den Brief, der seit dem 23. Dezember kursiert, 45 Landesbedienstete gemeldet. Die Zahl sei „ganz gut, zumal Feiertage waren“, so Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Es handele sich um eine vorsorgliche Registrierung. Zuletzt sei die Lage in den Pflegeheimen ruhig gewesen. Einen ähnlichen Aufruf habe es schon mehrfach gegeben – etwa während des Oderhochwassers.

Omikron ist in anderen Landesteilen schon dominant

Die Zahl der durch Genomsequenzierung und spezifische PCR-Tests bestätigten Fälle der Omikron-Variante lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag bei 452 seit Ende November – das entspricht einem Anstieg von etwa 60 Fällen im Vergleich zum Vortag. In der vergangenen Woche waren es 154 übermittelte Omikronfälle – darunter auch Verdachtsfälle.

Insgesamt wurden am Dienstag 1300 neue Ansteckungen mit Corona in Brandenburg gemeldet. In anderen Regionen Deutschlands – etwa in Berlin und Schleswig-Holstein – ist Omikron bereits dominant, in den Niederlanden, Großbritannien und Irland ebenfalls. In New York City war Ende Dezember jeder zwölfte Bürger akut mit dem Coronavirus infiziert – maßgeblich handelt es sich um Omikron-Infektionen.

Die Variante gilt als besonders ansteckend, allerdings verläuft sie oft milder als Infektionen, die von der Delta-Variante ausgelöst wurden.

Von Ulrich Wangemann und Igor Göldner