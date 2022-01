Potsdam

Die Omikron-Welle rollt rasant auf Brandenburg zu und versetzt vor allem die Kliniken in Alarmzustand. Die Landeskrankenhausgesellschaft rechnet mit einem Patientenaufkommen, das höher sein wird „als in allen Corona-Wellen zuvor“. Darauf verwies am Wochenende Geschäftsführer Michael Jacob auf MAZ-Anfrage. Er rechnet damit, dass sich die Lage in den Krankenhäusern Anfang Februar weiter verschärfen werde. Anders als zuvor, sei auch auf den Normalstationen mit einer hohen Auslastung zu rechnen. „Es wird mehr mittelschwere Fälle geben, aber insgesamt mehr Patienten, die behandelt werden müssen“, sagte Jacob.

Inzidenz auf Höchststand seit Jahresbeginn

In Brandenburg sind die Corona-Infektionszahlen am Wochenende auf einen Höchststand seit Jahresbeginn geklettert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 504, vor einer Woche waren es noch 366,5 – berechnet aus der Zahl der Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen bei 100.000 Einwohnern. Bei der Belegung der Krankenhäuser ist die Ampel auf Gelb, bei der Belegung der Intensivbetten auf Rot. Bundesweit liegt Brandenburg auf Platz fünf der höchsten Inzidenzen.

Noch ist die neue Welle in den Kliniken nicht spürbar. Darauf verwies der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg, Karsten Krüger. „Wir fahren momentan auf Sicht.“ Er nannte die rasant steigenden Infektionszahlen „besorgniserregend.“ Er rechnet mit deutlich mehr Patienten. Dazu würde auch die niedrige Impfquote in Brandenburg beitragen. „Ich hätte weniger Bedenken, wenn wir mehr Geimpfte hätten.“ In Brandenburg sind 65,1 Prozent der Menschen vollständig geimpft – das ist der vorletzte Platz bundesweit.

Krankenhaus: Omikron-Variante könnte milder sein

Auch im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus wird die Omikron-Welle genau beobachtet. „Wir sind sehr besorgt, dass unsere Handlungsfähigkeit durch Personalausfall so weit eingeschränkt wird, dass wir unserem Versorgungsauftrag nicht mehr voll umfänglich nachkommen können“, teilte das Klinikum auf MAZ-Anfrage mit. Dies muss unbedingt vermieden werden, betonte eine Sprecherin. „Ein Instrument dazu ist die Modifikation der Quarantänebestimmungen für medizinisches Personal.“

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) schaut man ebenfalls mit Sorge auf die kommenden Wochen. „Unsere Mitarbeiter sind erschöpft, die Kraftanstrengungen werden mit jeder Welle immer größer“, sagte Geschäftsführerin Katrin Eberhardt der MAZ. Hoffnung mache ihr, dass die Verläufe der Omikron-Variante milder sein könnten. „Wir haben auf unseren Normalstationen mehr personelle Kapazitäten als auf den Intensivstationen.“ Katrin Eberhardt begrüßte die Verkürzung der Quarantänezeit, die Bund und Länder am Freitag beschlossen hatten. „Anders geht es nicht, ansonsten würden wir uns selbst lahmlegen.“ Beschäftigte von Krankenhäusern und Pflegeheimen können die Quarantäne künftig nach sieben Tagen mit negativem PCR-Test beenden.

Marburger Bund: Viele Menschen unbemerkt infiziert

Der Marburger Bund befürchtet indes, dass sich viele Menschen unbemerkt mit dem Coronavirus infizieren. „Geruchs- und Geschmacksstörungen treten bei einer Omikron-Infektion gar nicht mehr auf, aber dies wissen viele Infizierte nicht“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna. Es sei daher wichtig, sich auch bei ganz leichten Symptomen mit einem Antigentest auf das Coronavirus zu testen.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sieht als Grund für die große Zahl der Impfgegner in Ostdeutschland die größere Ferne zu staatlichen Institutionen, zu Wissenschaft und Presse. „Allem, was offiziell empfohlen wird oder von Behörden kommt, wird erst einmal ein gewisses Maß an Misstrauen entgegengebracht“, sagte sie dem „Prignitzer“. Das sei möglicherweise ein Erbe aus der DDR-Zeit, „als man der Einheitspartei misstraute, aber auch ein Ausdruck von Problemen im Prozess der Wiedervereinigung“.

Von Igor Göldner und Gesa Steeger