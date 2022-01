Potsdam

Die Omikron-Welle wird mit der Wahrscheinlichkeit eines Naturgesetzes wohl auch über Brandenburg schwappen. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis diese Mutation dominant wird im Bundesland. Deshalb hat es nichts mit Panikmache zu tun, wenn das Landesamt für Gesundheit die Landesbediensteten bittet, sich für Notdienste in Heimen zu melden – für den Fall, dass massenweise Pflegepersonal wegen Krankheit ausfällt. Wie ansteckend Omikron ist, zeigt der Blick nach New York: Dort war Ende Dezember jeder zwölfte Bürger akut infiziert.

Zu solchen Zahlen kommen noch die Quarantänefälle – und plötzlich reißt so manche Personaldecke in Unternehmen, Behörden und vor allem Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Bitte nicht alle auf einmal krank werden

Jetzt geht es hierzulande darum, die Welle herauszuzögern – damit eben nicht viele Menschen gleichzeitig krank werden, sondern hintereinander. Sonst droht das Gesundheitssystem überlastet zu werden. Zugleich steigt mit jedem gewonnenen Tag die Quote jener Menschen, die komplett geimpft und geboostert sind. Bei ihnen verläuft eine Infektion deutlich milder als bei Ungeimpften.

Omikron ist kein Schnupfen

Dennoch ist die Krankheit weiter eine ernsthafte Bedrohung, auch Omikron ist kein Schnupfen. Täglich sterben hunderte Menschen in Deutschland an oder mit einer Coronainfektion.Es ist also definitiv noch zu früh, sich bereitwillig dem Infektions-Schickal in die Arme zu werfen in der Hoffnung, ein bisschen im Drachenblut zu baden, um dann geschützt zu sein.

Von Ulrich Wangemann