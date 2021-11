Potsdam

Die Wiederholung der Online-Erörterung für den Bau der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) startet an diesem Dienstag. Sie soll bis 22. November dauern. Eine erste Konsultation im Internet hatte am 14. Oktober geendet. Umweltverbände hatten dem Land nach der Erörterung von über 800 Einwänden aber vorgeworfen, sie sei zu spät bekanntgemacht worden. Das Landesumweltamt hatte dann entschieden, das Verfahren zur Sicherheit zu wiederholen.

Das Umweltministerium sprach allerdings von einer Rechtsauffassung, die von der bisherigen Auslegung abweiche. Die bislang in der ersten Konsultation eingegangenen Hinweise von Einwendern werden geprüft, hieß es.

Finale Genehmigung der Tesla-Fabrik steht noch aus

Damit ist der Zeitplan für den Produktionsstart des Werkes unsicherer geworden. Ursprünglich sollte bereits Anfang Juli die Herstellung von E-Autos beginnen, inzwischen peilt Tesla das Jahresende an.

Der Start hatte sich verschoben, weil das Unternehmen seinen Antrag zur Genehmigung um eine Batteriefabrik ergänzte. Nach Ansicht von Regierungschef Dietmar Woidke ist die Entscheidung über die abschließende Genehmigung der Tesla-Fabrik noch in diesem Jahr denkbar. Geplant sind in einer ersten Phase bis zu 500.000 Autos pro Jahr.

Zuvor muss die neue Online-Erörterung aber erst ausgewertet werden. Die Umweltverbände haben die Wiederholung zwar als positiv bewertet, sind aber anderem unzufrieden, weil keine neue öffentliche Auslegung des Antrags von Tesla für die Fabrik geplant ist.

Von MAzonline