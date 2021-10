Opa erzählt vom Landleben: Wie Josef S. seine Dienstzeit im KZ ausblendet

Brandenburg/Havel

Mit Spannung haben alle Prozessbeteiligten diesen zweiten Tag des Verfahrens gegen den ehemaligen KZ-Wachmann Josef S. erwartet. Der 100-Jährige hatte angekündigt, aus seinem Leben zu berichten. Sein Anwalt schränkt zum Prozessauftakt allerdings ein: außer zu den Vorgängen im KZ Sachsenhausen.

Tatsächlich ist der Mann, der in Brandenburg/Havel lebt und wegen seines hohen Alters in einer umgebauten Sporthalle an seinem Wohnort vor Gericht steht, an diesem Freitag extrem gesprächig. In ostpreußisch-litauischen Singsang berichtet er von der harten Arbeit auf den Feldern im heimischen Dorf im Baltikum, wie die Familie ohne Maschinen, nur mit Sensen die 24 Hektar des eigenen Hofes bestellte und von Hand säte. Von seinen sieben Geschwistern, die alle „volksdeutsche“ Namen hatten wie Rudolf, Albert, Emil, Lydia und Ella, berichtet Josef S., der Wert auf den eigenen Spitznamen „Josi“ legt. Wie gut er mit Pferden umgehen konnte, wie er beim Bruder das Schmieden lernte und dass er nur drei Jahre zur Schule ging – und das auch nur halb, weil die Kinder in der Landwirtschaft aushalfen.

Kleinbäuerliches Idyll im Baltikum?

Ginge es nicht um den Tatvorwurf der Beihilfe zu tausendfachem Mord im Lager Sachsenhausen, die Schilderung dieser versunkenen kleinbäuerlichen Welt im Osten hätte durchaus etwas Bukolisch-Idyllisches. Selbst der Einmarsch der Sowjetarmee nach Litauen infolge des Hitler-Stalin-Pakts erscheint in der Schilderung des Angeklagten nicht wie eine Katastrophe. Josef S. hatte sich nach eigenen Worten mit 18 für drei Jahre zum litauischen Militär gemeldet, versorgte die Pferde eines Offiziers. Die Sowjetsoldaten hätten ihn „Freund“ (Towarischtsch) genannt.

Plötzlich springt die Erzählung, der junge Soldat ist auf einmal gegen Kriegsende an der Ostfront, offenbar auf deutscher Seite, hebt Verteidigungslöcher gegen den Vormarsch der Sowjetarmee auf, verteidigt Kolberg – die Worte „Ostpreußen wird nicht aufgegeben“ gehen dem alten Mann flüssig von den Lippen. Ziemlich unvermittelt findet er sich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft wieder. In Sibirien, sagt er, habe er drei Jahre verbracht, als persönlicher Helfer eines Offiziers. 1947 wird Josef S. nach Deutschland entlassen und findet Anstellung in der Landwirtschaft, lernt eine Frau kennen und bekommt mit ihr schließlich zwei „scheene Mädel“.

Der SS-Mann bestreitet seine Schuld

Irgendwann wird es dem Nebenkläger-Anwalt Thomas Walther zu bunt. Die biografische Lücke ist zu grotesk zwischen all den Bauernhof- und Landser-Erzählungen. Walther will von dem Angeklagten persönlich – und nicht nur von dessen Verteidiger – hören, ob er nun etwas zu seiner Zeit in Sachsenhausen sagen wird. Da bricht es aus dem sonst so leutseligen Greis heraus: „Ich bin nicht schuldig! Sachsenhausen ist mir unbekannt!“ Er sagt auch: „Ich stehe hier allein“. Und sein Leben sei „zerrissen“.

Man darf annehmen, dass diese paar Sätze zum Todeslager den Verteidiger ziemlich überrascht haben. Der ist nämlich an diesem Prozesstag eifrig damit beschäftigt, das Tischmikrofon des Angeklagten ein- und auszuschalten – meistens aus. Anwalt Stefan Waterkamp rechtfertigt sein rigides Durchgreifen gegen seinen immer weitersprechenden Mandanten mit den Worten: „Hier wird in seinem besten Interesse gehandelt.“

Kurzum: Die wenigen Sätze der Schuldverleugnung werden das Einzige bleiben, was Josef S. zu den angeklagten Taten sagt, zu den 3518 Morden, bei denen er nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Neuruppin Hilfestellung gegeben hat.

Die Nebenkläger sind bestürzt über die „Amnesie“

Die anwesenden Nebenkläger, Söhne von ermordeten Widerstandskämpfern aus Frankreich und den Niederlanden, sind entsetzt. „Ich nehme an etwas teil, das mich sehr bestürzt: die Amnesie“, also einen Gedächtnisverlust, wie es Antoine Grumbach (79) beschreibt. Sein Vater, ein jüdischer Résistance-Kämpfer, war im KZ Sachsenhausen nach Folter und Vernachlässigung gestorben. Noch schärfer geht Christoffel Heijer (84), Sohn eines im Lager erschossenen holländischen Sozialdemokraten, den ehemaligen SS-Rottenführer an. „Haben Sie eine Seele und Gefühle? Ich habe den Eindruck, dass das nicht der Fall ist!“ Dann ergänzt er in Richtung des Angeklagten: „Sie machen sich schuldig, wenn Sie von der Geschichte nichts wissen wollen.“

Der Angeklagte habe die Zeit als KZ-Aufseher wohl „ausgeknipst“, sagte der geschäftsführende Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, am Rande der Verhandlung. Dabei habe der Angeklagte in seiner Lebensschilderung durchaus Wertungen vorgenommen, das Schöne vom Unangenehmen unterschieden.

Diese Fragezeichen bleiben

Manche Fragezeichen bleiben nach der ziemlich sprunghaft vorgetragenen Lebenserinnerung des Angeklagten. Kann es sein, dass Josef S. als Kind betont volksdeutscher Eltern erst nach dem Krieg richtig Deutsch gelernt hat, wie er behauptet? Wieso kam er in russischer Kriegsgefangenschaft als ehemaliger SS-Rottenführer und Wächter eines Lagers, in dem mindestens 13.000 Rotarmisten hingerichtet wurden, vergleichsweise glimpflich weg?

Tatsache ist, dass auch die Stasi wusste, wer da nach dem Krieg in einer LPG in Rogäsen (Potsdam-Mittelmark) als Schlosser arbeitete. Noch 1984 ist nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung“ eine „Sonderüberprüfung“ des ehemaligen Totenkopf-Wachbataillon-Mitglieds in den MfS-Akten vermerkt. Offenbar ließen die Stasi-Leute den begabten Handwerker trotz seiner Vergangenheit in Ruhe („Keine negativen Momente“).

Am verstörendsten bleibt allerdings die Selbstwahrnehmung des Angeklagten. Der erzählt im Gerichtssaal von seiner 40 Jahre währenden Ehe, von der „großen Hochzeit“, wie das Brautpaar mit dem Auto in den 50er-Jahren zum Standesamt nach Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) fuhr. Ein Jahr nach dem Tod seiner Gattin ging Josef S. eine neue Beziehung ein, in der ihm die Rolle des Handwerkers im Haus zukam. An dieser Stelle zitiert „Josi“ seine neue Partnerin mit den Worten: „So einen Mann gibt es nicht noch einmal in dieser Welt!“ Als gehe es um Opas Goldene Hochzeit und nicht um tausendfachen Mord, als säßen zehn Meter gegenüber nicht die Kinder der Ermordeten und im Saal nicht Presse aus der ganzen Welt.

Nach den Herbstferien wird das Gericht Ermittlungsbeamte anhören, die „Josis“ Spur von den Akten aus einem Moskauer Archiv bis in eine Eigenheimsiedlung in Brandenburg/Havel verfolgt haben.

Von Ulrich Wangemann