Seit nunmehr zwei Wochen hält der Fall um die seit dem 15. Juli vermisste und Tage später tot aufgefundene Bianca S. aus Oranienburg den Landkreis Oberhavel in Aufruhr. Auch überregional war das Interesse am plötzlichen Verschwinden der 26-jährigen Mutter groß. Am Dienstagabend wurde ein Mann in Oranienburg festgenommen, der offenbar im Zusammenhang mit der Tötung der jungen Frau steht. Die MAZ hat die Ereignisse seit dem 15. Juli zusammengefasst.

Die Ereignisse im Überblick

15. Juli, 13 Uhr: Bianca S. kommt mit der Bahn aus Berlin am Bahnhof in Oranienburg an. Dort wird sie das letzte Mal von Zeugen gesehen, eine Überwachungskamera filmt die junge Frau. Um 14 Uhr taucht die Oranienburgerin schon nicht mehr bei einem Teammeeting ihres Arbeitgebers auf. Auch ihren fünfjährigen Sohn holt Bianca S. um 16 Uhr nicht mehr von der Kita. Fest steht, so die Aussage von Torsten Sauermann, zuständiger Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin, dass sie eigentlich zwischen 13 und 14 Uhr einen Termin zu einer Impfung bei ihrem Hausarzt in der Bernauer Straße gehabt hätte. Doch auch diesen nimmt sie nicht wahr. Eine Frau, mit der die 26-Jährige am Bahnhof Oranienburg noch gesprochen hat wird später aussagen, Bianca habe eine „Abkürzung über einen schattigen Weg“ nehmen wollen. Die 26-Jährige taucht an diesem Tag nicht mehr zu Hause auf.

16. Juli: Bianca S. ist auch am nächsten Tag nicht zurück gekehrt. Freunde und Familie machen sich ernsthafte Sorgen um die als sonst sehr zuverlässige und liebevolle Mutter bekannte Frau, deren plötzliches Verschwinden nicht zu ihrem normalen Verhalten passt. Erste Suchaufrufe werden in den sozialen Netzwerken geteilt.

Letzte Handy-Einwahl nahe der Lehnitzschleuse

17. Juli: Seit zwei Tagen fehlt von der Oranienburgerin jede Spur, obwohl die Suchaufrufe hundertfach geteilt und verbreitet werden. Am Mittag erstattet ihre Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, die umgehend erste Suchmaßnahmen einleitet.

18. Juli: Eine Rettungshundestaffel kommt mit 36 Mitarbeiterin und 14 Hunden auf der Suche nach der jungen Mutter zum Einsatz. Abgesucht wird ein Bereich rund um den Grabowsee und der Schleuse in Malz. Ein Mantrailer-Hund, spezialisiert auf die Suche nach vermissten Personen, nimmt ihre Spur am Bahnhof in Oranienburg auf, verliert sie dann jedoch wieder. Zeitgleich wird das Gebiet um einen Funkmasten nahe der Lehnitzschleuse bestreift. Dort hat sich das Handy der Frau zuletzt eingewählt. Die Streifenwagen der Polizei haben ein Foto von Bianca S. und ihrem Fahrrad mit dem auffälligen Kindersitz dabei.

Vier Bauarbeiter finden den leblosen Körper

19. Juli: Die Polizei ist weiter auf der Suche nach der Vermissten, neue Hinweise gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Eine Polizeistreife durchsucht leerstehende Gebäude in einem Radius von drei bis sieben Kilometern rund um den Funkmasten. Darunter befindet sich auch die „alte Brotfabrik“ nahe des ehemaligen KZ-Außenlagers Klinkerwerke, auf dessen Außengelände der besagte Mast steht. Auf der anderen Seite der Lehnitzschleuse wird ein verfallenes Wohnhaus durchsucht, doch alle Maßnahmen bleiben erfolglos.

19. Juli, 22 Uhr: Vier Bauarbeiter, die sich in der Region auf Montage befinden, suchen am späten Montagabend den als „Lost Place“ bekannten Funkbunker „Karo Ass“ in einem Waldstück bei Friedrichsthal auf. Am vormals verschütteten Eingang des Bunkers stoßen die Männer auf einen leblosen Körper und informieren die Polizei. Diese rückt mit einem Großaufgebot in den Waldweg an der Malzer Chaussee aus. Kriminaltechniker, Spurensicherung und die Kriminalpolizei sind vor Ort, der Fundort der Leiche wird großräumig abgesperrt.

Eingang des Bunkers muss freigelegt werden

20. Juli: Die Feuerwehr und das technische Hilfswerk werden zum Bunker alarmiert. Die Einsatzkräfte sollen die Polizei beim Bergen der Leiche unterstützen. Der enge Eingang zum Bunker muss per Hand aufgeschippt werden. Ein Bestatter bringt den Leichnam in das Brandenburgische Landesinstitut für Rechtsmedizin. Mittlerweile steht fest, dass es sich bei der Toten um die vermisste Bianca S. handelt. Die Mordkommission übernimmt die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachtes eines Tötungsdeliktes. Währenddessen sucht die Polizei weiter nach Spuren im und um den Bunker. Die Beamten überfliegen das Waldgebiet mit Drohnen.

21. Juli: Die Leiche der getöteten Mutter wird in der Rechtsmedizin obduziert. Die Auffindesituation und äußerlich sichtbare Verletzungen sprächen für ein Tötungsverbrechen, hieß es seitens der Polizei. Am Mittwochnachmittag werden erste Obduktionsergebnisse bekannt. Es habe sich nicht um einen Sexualdelikt gehandelt, erklärt Staatsanwalt Torsten Sauermann. Fest stehe aber, dass die 26-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen sei. Den Zeitpunkt ihres Todes grenzen die Ermittler auf einen recht engen Zeitrahmen in den Stunden nach ihrem Verschwinden ein. Die genaue Ermittlung der Todeszeit gestalte sich aufgrund der kalten Umgebungstemperaturen im Bunker schwierig, so Sauermann. Das Fahrrad der Vermissten finden die Polizisten in der Nähe des Bunkers.

Zeugen und Indizien führen zum Tatverdächtigen

26. Juli: Die Staatsanwaltschaft Neuruppin verhängt eine Nachrichtensperre für den Fall. Es werden keinerlei Informationen weitergegeben.

27. Juli, 16 Uhr: Den Ermittlern scheint ein Durchbruch gelungen zu sein. „Es gibt einen Anfangsverdacht gegen eine männliche Person“, so Staatsanwalt Sauermann. Festgenommen wurde zu diesem Zeitpunkt noch niemand. „Die Ermittlungen laufen weiter in alle Richtungen.“ Zudem seien am Dienstag noch einmal Polizeibeamte am Bunker gewesen, um dort Spuren zu sichern. Taucher suchten ein naheliegendes Gewässer nach Beweismitteln ab. Auf den Mann sei man durch Zeugenhinweise und Indizien gekommen, so Torsten Sauermann abschließend.

Polizeieinsatz in der Klagenfurter Straße

27. Juli, 18 Uhr: In Oranienburg läuft ein Polizeieinsatz in der Klagenfurter Straße. Ein Mann wird festgenommen. Auf MAZ-Nachfrage bestätigt Polizeisprecherin Dörte Röhrs zwar die Festnahme, aber noch keinen Zusammenhang mit dem Fall der getöteten Oranienburgerin.

28. Juli: In den Mittwochmorgenstunden bestätigt die Polizei, dass die Festnahme im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt steht: Es handelt sich um den 29-jährigen Ex-Freund der Getöteten. „Die Hinweise haben sich im Laufe des Dienstags verdichtet“, erklärt Staatsanwalt Torsten Sauermann. Aus dem Anfangsverdacht sei ein dringender Tatverdacht geworden. Im Laufe des Mittwochs soll der 29-jährige Oranienburger einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann prüft, ob Gründe für eine Untersuchungshaft vorliegen. Bis dahin bleibt der Tatverdächtige im Gewahrsam der Polizeiinspektion Oranienburg.

